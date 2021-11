Som nybagt far ser livet lidt anderledes ud for den tidligere 'Vild med dans'-vinder og skuespiller

Selvom der ikke er meget søvn på programmet, er skuespilleren Simon Stenspil helt vild med sin nye rolle som far.

Det fortæller han til de fremmødte medier ved finalen i 'Vild med dans'.

- Det går godt, det er hårdt at blive vækket hver tredje time og skifte ble, men han er en eksemplarisk lille dreng, lyder det grinende fra den glade skuespiller

Lige nu nyder han og kæresten at være forældre, og de har heller ikke fundet et navn til den lille dreng nu.

- Vi har ikke fundet et navn. Han hedder baby eller lillen. Vi har heller ikke streget af, om han skal døbes eller navngives, fortæller han og fortsætter:

- Vi har svært ved at udvælge det fedeste navn, men også fordi, det er så vildt at give et andet menneske et navn. Det er jo ens identitet resten af livet.

Er det slut?

Før skuespilleren blev far tænkte han, at hans liv ville se helt anderledes ud, når barnet kom. Det gør det også - men på den gode måde.

- Inden tænkte jeg, at mit liv ville være forbi, men det er det jo ikke. Det er bare nemt og dejligt. Anna er sindssyg god til at være mor. Hun er meget naturlig til det. Det er lidt kedeligt at sige, men jeg synes virkelig, det er så naturligt. Det har ændret mit liv. Før var det mig, det handlede om - selvfølgelig også Anna - men det er det jo ikke mere.

Heldigvis går det også rigtig godt med Anna Stokholm og rollen som mor.

- Hun har det godt, hun er den sejeste i hele verden, og jeg er meget imponeret over, hvad kvindekroppen kan.