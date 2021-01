- Det har ikke været en hemmelighed

TV2 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men i en mail skriver TV2s indholdsdirektør Lotte Lindegaard følgende om sagen:

'Vi kan ikke udtale os i detaljer om Jes Dorph-sagen, fordi der – bl.a. som følge af GDPR – er et hensyn til de kvinder, der i fortrolighed har delt deres historier med advokatfirmaet og TV 2. #MeToo handler om, at der er ofre, og der er ingen vindere i disse sager. Det gør ondt, når der er fokus på #MeToo – både på dem, det er gået ud over, og på dem, der bliver anklaget for krænkelser'.

'For at få tilrettelagt en fuldstændig professionel proces hyrede TV 2 et advokatfirma til at behandle alle henvendelser, fra nuværende og tidligere medarbejdere i TV 2. I det omfang henvendelsen er blevet anset for at vedrøre en mulig krænkende handling, har Norrbom Vinding bistået TV 2 med den videre håndtering af denne'.

'Vores fokus på TV 2 er at skabe en tryg arbejdsplads uden krænkelser. Derfor accepterer vi heller ikke krænkelser, og krænkelser af alvorlig karakter er uforenelige med at bestride en position, hvor man er et billede på TV 2s værdier. I den situation er vores opgave at trække en streg og drage en konsekvens uanset, hvornår de er foregået'.