- Det klæder ham ikke!

En video med popstjernen Christopher deles lige nu vidt og bredt på de sociale medier - blandt andet på store profiler som Morfar Fortæller og Anders Hemmingsen.

På videoen ser man Christopher i festligt lag på vej hjem fra fodboldkampen imellem Danmark og Wales i metroen i Amsterdam, og her får den fuld skrald med slagsangene.

'Vi skal på luderbar, lå lå lå', lyder det blandt andet fra Christopher i videoen, der siden har fået stor opmærksomhed på de sociale medier, og som er blevet set og delt vidt og bredt tusindvis af gange.

Ifølge William Atak, der er kommunikations-konsulent med speciale i shitstorms, er det ikke overraskende, at videoen har skabt mange reaktioner ude i det danske land.

- Folk er vant til at have det her meget ordentlige billede af Christopher som en pæn og ordentlig mand, og det her bryder helt klart med den opfattelse, siger han til Ekstra Bladet.

Se videoen af Christopher øverst i artiklen...

Tænk over målgruppen

Han mener, at Christophers udtalelse på videoen kan være problematisk af flere grunde.

- Når man er så folkekær og henvender sig så meget til børn og unge, som Christopher gør, så har man et særligt ansvar, siger William Atak og uddyber:

- I de her tider med MeToo, er der rigtig mange mennesker, der tager afstand fra den slags udtalelser, fordi de simpelthen ikke følger med tiden. Når man er popstjerne, som Christopher jo er, skal man være et godt eksempel og være mere opmærksom på, hvad man siger, siger han og understreger, at han har forståelse for, at sangen er fremført i festligt lag:

- Det er måske almindelig slang i fodboldverden, eller en almindelig slagsang i det regi. Det klæder ham dog ikke at sige sådan noget - det klæder ingen - men når sådan en som ham siger det, bliver der bidt mere mærke i det, lyder det videre fra kommunikation-konsulenten.

Videon af Christopher har vakt opmærksomhed flere steder. Foto: Per Lange

Meget problematisk

Ifølge Atak er udtalelsen især problematisk, fordi Christopher har en fanskare, der er meget unge.

- Hvis de helt unge mennesker ser det her, kan de måske tænke, at så er det også okay, at de taler sådan, og på den måde kan det blive en blåstempling af det her sprog, som jo slet ikke følger med tiden. Det her holder jo ikke i dag, siger Atak og fortsætter:

- Og så er det jo klart, at sådan nogle udtalelser skuffer mere, når det er en som Christopher, der har et meget pænt image, der siger det, fremfor en som for eksempel Jokeren, som er mere rå i det, og derfor er der også forskel på, hvordan folk tager imod det, alt efter hvem der siger det, og her er der nok mange, der vil være meget overraskede over at høre Christopher sige de her ord.

Kan ende i shitstorm William Atak fortæller, at det kan blive afgørende, hvordan Christopher vælger at håndtere sagen fremadrettet i forhold til, om det potentielt udvikler sig til en regulær shitstorm. - Hvis han ikke går ud og tager afstand fra sine udtalelser og siger undskyld, og det her tager fart, så kan det jo i værste fald ende ud i, at der er nogle interessenter, der vil tage afstand fra ham, ligesom man så med Holger Rune (tennisspiller, red) og hans udtalelser, fordi de ikke vil associeres med det, siger han og fortsætter: - Det bedste, han kan gøre nu, er efter min mening at gå ud og give en undskyldning og ikke bare ignorere det. For det kan potentielt ende med at få mange negative konsekvenser for ham, siger han og tilføjer: - Men det er også vigtigt, at han gør det på den rigtige måde, for det skal være personligt og ikke bare igennem en presseansvarlig. Men de fleste er nok hurtigt videre, hvis der bliver sagt 'undskyld, jeg var fuld og glad, og stemningen løb af med mig', lyder det fra Atak.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christopher gennem hans management. De oplyser, at han ikke har nogle kommentarer til sagen.