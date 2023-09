Det kom som et chok: Graviditet var ikke planlagt

I flere år har Christiane Schaumburg-Müller Åxman gået rundt og troet, at hun ikke kunne blive gravid.

Derfor kom det også som et chok for hende, da graviditetstesten pludselig var positiv.

- Det er en økobaby, det er en uplanlagt baby. Det her er sket fuldstændig naturligt, siger Christiane Schaumburg-Müller Åxman i sin podcast 'Hverdag'.

En lang kamp

I 2012 prøvede Christiane Schaumburg-Müller Åxman og hendes eksmand Liam O'Connor at blive forældre. Parret brugte dengang fire år på at få det til at lykkes, og først efter de var i fertilitetsbehandling, fandt de ud af, at Christiane havde lavt stofskifte og led af polypper i livmoderen.

Anden gang Christiane Schaumburg-Müller Åxman blev gravid med Daniel Åxman var de også i fertilitetsbehandling. Men halvvejs inde i sin graviditet mistede den nu 41-årige tv-vært parrets ufødte søn, Columbus.

Derfor troede Christiane Schaumburg-Müller Åxman også, at det var umuligt for hende at blive gravid igen.

- Min mand og jeg skulle over sommerferien snakke om, hvornår vi skulle påbegynde fertilitetsbehandling igen, og om vi (overhovedet, red.) skulle.

En naturlig baby

I samme periode som Christiane Schaumburg-Müller Åxman og hendes mand havde planlagt snakken om fertilitetsbehandling, begyndte hendes krop at opføre sig anderledes.

- Jeg går rundt og kan mærke nogle symptomer. Jeg er svimmel til træning, jeg får hjertebanken, jeg kan ikke løfte de vægte, jeg plejer, jeg sover og er træt hele tiden. Mit tøj sidder mærkeligt, jeg er oppustet. Aldrig kommer graviditet ind i billedet. Jeg troede, jeg havde for meget arbejde i øjeblikket. Der var noget off med min krop.

I mange år har Christiane Schaumburg-Müller Åxman troet, at hun ikke kunne blive gravid, og derfor skænkede hun det ikke en tanke, at hun kunne være gravid igen.

- Jeg ser ned i min skuffe, af der er en graviditetest. Jeg tager graviditetstesten, og med det samme er den bare positiv. Jeg kiggede bag på pakken og så, at den udløb for tre år siden. Jeg kører ned i Netto og køber to nye pakker og tager dem med det samme, de boner ud med det samme. Jeg kan slet ikke forstå det, jeg kan ikke blive gravid, så det kunne bare ikke passe, siger hun.

Christiane Schaumburg-Müller er mor til sønnen Constantin fra 2016, som hun har sammen med rapperen Liam O'Connor, mens Daniel Åxman har to døtre fra et tidligere forhold.

