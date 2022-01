Det kom som et chok

Hjemme hos Mascha Vang runder de nytåret af med et brag.

For ikke nok med at influenceren indtog dansegulvet til årets omgang 'Vild med dans', så blev hun i oktober forlovet med sin kæreste gennem flere år, den 45-årige jagerpilot Troels Krohn Dehli.

Og frieriet foregik ikke på en hvilken som helst aften.

Til Ekstra Bladet fortæller Mascha Vang, at kæresten gik på knæ på Det Kongelige Teater efter 'Vild med dans'-indsamlingen til Knæk Cancer.

- Det var efter, at Thomas og jeg havde danset derinde, som jo i sig selv var en ret stor aften. Da vi så var færdige med showet, så skulle jeg ud i vores backstage-rum, og der sad Troels pludselig og så rigtig godt ud i en fin smoking, og det var så fordi, han ville fri.

Mascha og Troels har rigtig hygget julen i gennem - i ens juletrøjer endda. Privatfoto.

Et chok

Og det kom som noget af et chok for den 42-årige influencer.

- Jeg havde slet ikke set den komme, jeg blev meget overrasket, og så var jeg rigtig rørt i forvejen over at have danset til Knæk Cancer. Det er i hvert fald en aften, jeg aldrig vil glemme, fortæller hun.

Bagefter gik hele familien ud og fejrede aftenen med manér med en omgang stegt flæsk.

- Min familie vidste det heller ikke, men de blev meget glade og overraskede. Min mor begyndte at skrige af glæde, griner den kommende brud.

Stor udfordring

Selvom bryllupet må vente lidt endnu, så varer det ikke længe før planlægningen går i gang, fortæller Mascha.

Parret er nemlig opsat på, at brylluppet skal finde sted til næste år, men på grund af pandemien har det været svært at finde et lokale, der er ledigt, da mange har måtte skubbe deres bryllupsplaner.

- Vi har ikke kunnet sætte en dato, for det har virkelig været en udfordring at finde et sted med en ledig dag. Så jeg ved ikke, hvad vi gør, men vi håber, at der dukker noget op, forklarer Mascha og fortæller, at hun har planer om det helt store drømmebryllup.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli stod frem som par i 2018.

Siden er de flyttet sammen i Kolding, hvor de bor sammen med deres tre sammenbragte børn, Hollie på ni, Emilie på 13 og Julius på knap 17.

Der er dog endnu ingen planer om et fælles barn, lyder det.