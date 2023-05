Det kommer slet ikke på tale: Afviser pension

’Kære lille mormor’ er en både elsket og hadet dansktop-sang, og den fylder 30 år i år, hvilket Richard Ragnvald faktisk er stolt af.

- Jeg er 76 år og har fortsat travlt - i gennemsnit spiller jeg ca. 100 job om året, fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham til premieren på Odense Sommerrevy.

Der er altså ingen pensionering i sigte. Det kommer slet ikke på tale. Han vil bæres ud, siger han med et stort grin.

- Jeg har lige været til optagelser på et underholdningsprogram i DR med Bonde og Fantino, og jeg ved erfaringsmæssigt, at når jeg har været på tv eller i radioen, så kimer telefonerne. Så vil folk se ’giraffen’, og så får jeg ekstra travlt.

Kørte ud

Richard Ragnvald fortæller, at selv under coronaen kørte han rundt og spillede for sit kernepublikum.

- Jeg gik ind i underholdningsbranchen i 1959, så jeg har en vis erfaring i, hvordan man gør tingene. Så da alt blev lukket ned, lejede jeg en særlig scenevogn, som ud over at fragte mig rundt - også indeholdt scene, teknik og alt andet, jeg skulle bruge. Det betød, at jeg kunne spille for folk uden at komme for tæt på.

- I de to år spillede jeg på 350 plejehjem. Hver optræden varede 25 minutter, og jeg nåede typisk fem plejehjem pr. dag. Og jeg må sige, at folk glemmer ikke, at man bragte lidt adspredelse ind i deres isolerede hverdag, da de havde det svært, forklarer Richard Ragnvald.

