Det laver han nu

Klokken 21.15 åbner Smukfest dørene for et for mange højdepunkt på årets festival.

Det sker, når man på den største scene hylder dansk rap med en - på papiret - episk koncert, der rummer navne som Den Glade Pose, Kidd, Niarn, Outlandish, Sivas, Suspekt, Tessa, Topgunn, Ude Af Kontrol og Østkyst Hustlers.

På scenen er Jesper 'Jokeren' Dahl, der er klar i spyttet, da Ekstra Bladet møder ham backstage forud for koncerten.

- Vi spiller 'Spændt op til lir' og 'Havnen' med Jokeren. Det er det, der er blevet bestilt, siger han med et smil og fortæller om sine forventninger til koncerten:

- Det er ligesom at være til gammel elev-fest. Man kender alle hinanden, men det er ikke alle, man ses med i sin hverdag. Det er et 20 års jubilæum - en form for parade for dansk rap, vi skal til.

Regning fra skattevæsenet

I 2022 optræder Jokeren altså stadig, men det er primært kunsten, der trækker i rap-legenden, og det går eftersigende ganske godt.

- Jeg har faktisk lige udstillet mine malerier på en gruppeudstilling på Færøernes Nationalmuseum, hvor jeg har otte malerier med. Det er det første museum, jeg udstiller på, så jeg maler og sælger mine malerier. Det er det, jeg laver, forklarer ham.

- Hvordan giver det i forhold til at være rapstjerne?

- Det giver i hvert fald sådan, at skattevæsenet vurderede, jeg skyldte dem 1,2 millioner, så på en eller anden måde må det give meget godt, ha. Jeg har ikke gået det efter, siger han med et smørret smil.

Vilde ting

Da Ekstra Bladet mødte Anders 'Anden' Matthesen fortæller han, hvordan han gik kold henover borde på Smukfest i gamle dage, hvor rockere fra Albertslund passede på ham. Torben Chris fortæller, hvordan han engang på Samsø Festival spiste pizzaslices af en nøgen mand - og Heino Hansen kunne berette, hvordan han nær var blevet taget som gidsel på Skanderborg Sø.

Jokeren er dog ikke meget for at afsløre sine vildeste festivalhistorier.

- Jeg har oplevet vilde ting, men lad os holde det mellem os, og så slukker du diktafonen, haha. Ej, jeg tror, mine festivaloplevelser har været ligesom alle andres. Sjove, skøre, langt ude - kæmpe optur, masser god musik og sjov og ballade.