Det skal 78-årige Bertel Haarder lave nu: - Nu er jeg jo blevet influencer

Selvom Bertel Haarder har sagt farvel til Folketinget, betyder det ikke, at han kommer til at slå benene op og slappe af

Kender du den type, som slet ikke kan stoppe med at arbejde, selv om vedkommende nærmer sig 80 og lige har sagt farvel til et langt liv i politik?

Sådan en type er Bertel Haarder, 78.

Efter folketingsvalget for nylig sagde han bye bye til Christiansborg, men også goddag til helt nye sysler. For der er rift om ham, fortæller han til Ekstra Bladet:

- Jeg får en ret travl tid. Det kan jeg se på min indbakke og min kalender. Utallige vil have mig med i bestyrelser og til møder osv. Så jeg skal lære at sige nej!, siger Bertel Haarder, da vi fanger ham til optagelserne på TV 2 Charlies 'Ugen der gak'.

- Så den står ikke på havearbejde og afslapning hjemme?

- Nej, der bliver rigtig meget at se til, og det bliver rigtig sjovt. Jeg glæder mig til det. Nu er jeg jo blevet influencer.

- Hvordan det?

- Jo, altså jeg er jo en, som alle kender. Jeg har 23.000 følgere.

- Hvordan udnytter du det?

Annonce:

- Ej, det vil jeg ikke udnytte, men det er da altid rart, at nogen læser det, jeg skriver, påpeger den garvede eks-politiker.

7853 dage som minister

Bertel Haarder kunne altså efter et langt og dermed også økonomisk indbringende liv, hvor han bl.a. var undervisningsminister i samlet mere end 16 år, nyde sit velfortjente otium, da folketingsvalget var overstået for nylig.

Haarder rundede 8. oktober 2016 7.853 dage som minister og blev dermed den minister, der har siddet længst siden systemskiftet i 1901.

Til sidst var han endda Folketingets aldersformand, også kaldet nestor, og dermed den, der formelt åbnede mødet til Folketingets åbning den første tirsdag i oktober.

Men han vil ikke tage den med ro. Afslapning? Det bliver der ikke noget af, erklærer han i dag.

Annonce:

- Jeg bliver jo ved at slås for de ting, jeg synes, er vigtige. Jeg kommer f.eks. lige fra et møde om det nordiske samarbejde, som jeg synes, vi forsømmer. Jeg ser SÅ mange muligheder, efter at Finland og Sverige er kommet med i NATO. Det er noget af det, jeg vil tale og skrive om og gøre mere ved, hvad jeg kan, bedyrer Bertel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bertel Haarder blev behørigt hyldet af med- og modstandere politisk, da han som ældste folketingsmedlem indledte åbningen af Folketinget i oktober i år for sidste gang. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Læs også: Marienborgs hemmeligheder

- Hvad siger konen? Vil hun ikke gerne have dig mere hjemme?

- Hun er helt med på det.

- Hun ville måske ikke engang kunne holde det ud, hvis du var mere hjemme?

- Jo, jo, for der er mange ting, der trænger til at blive gjort derhjemme, og det skal jeg nok få gjort. Få smidt bøger ud og rydde op.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bertel Haarder med sin kone, Birgitte Haarder, som altså ikke får set så meget mere til gemalen, selv om han nu ikke længere har sin gang på Christiansborg. Foto: Emil Agerskov

Læs også: Regeringen trådt tilbage - sådan styres Danmark nu

Skriver i seks medier

Det kan godt være, han kalder sig selv influencer og er en efterspurgt mand til bestyrelsesposter og andet arbejde i den dur.

Men hvad ser Bertel Haarder egentlig selv som sit primære job, nu hvor han er stoppet i politik og ikke længere skal husere på gangene på Chrstiansborg?

Annonce:

- Foreløbig skriver jeg i seks medier, og jeg har fået mit eget tv-program på DK4. Jeg har så mange ting, jeg brænder for fortsat. Så det vil jeg slås for. Der ER jo et liv uden for Folketinget, hvor man også kan gøre noget - foreningslivet, for eksempel.

- Hvor længe har du set frem til et liv uden for politik?

- Jeg har aldrig planlagt mit liv. Jeg er bumset ind i opgaverne, og så har jeg taget dem på mig.