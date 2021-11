- Det skal fungere

I sidste uge kom det frem, at den tidligere 'Bagedyst'-deltager og iværksætter Ditte Julie Jensen og ekskæresten Joakim Skak havde fundet melodien igen.

Her kunne en kortfattet Ditte Julie Jensen i en besked bekræfte forholdet over for Ekstra Bladet.

'Vi har været sammen lidt tid. Vi er ikke flyttet sammen', lød det kort.

Men da hun tirsdag eftermiddag troppede op til bogreception for Elisa Lykkes 'Fantasier', havde hun ingen problemer med at sætte lidt flere ord på det genfundne par.

- Kærligheden har været der hele tiden, og nu har vi bare besluttet os for, at vi skal få det til at fungere, siger den 34-årige kage-entusiast.

Parret fandt sammen i vinteren 2020, efter Ditte Julie Jensen var blevet skilt fra Marck Topgaard, som er far til hendes to børn. Joakim Skak flyttede hurtigt fra Aalborg til København, hvor parret flyttede ind i en fælles lejlighed på Amager, men for et halvt år siden gik de fra hinanden.

Ditte Julie Jensen og Joakim Skak er sammen igen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mega-hurtigt

Da Ekstra Bladet møder hende til bogreceptionen, fortæller hun, at det gik for hurtigt for parret.

- Du har afstanden mellem København og Aalborg, to selvstændige iværksættere - og så det lige at blive papfar, corona rammer, der flyttes til København. Det gik bare mega-hurtigt, og det gjorde, at der var meget, der ikke kunne forenes, forklarer Ditte Julie Jensen.

Da hun rejste over Atlanten i tv-programmet af samme navn, blev hun også klar over, at hun måtte ruske op i familien - en drøm, Joakim Skak ifølge bage-darlingen ikke delte.

- Da jeg sejlede over Atlanten, var jeg ikke i tvivl om, hvad der skulle ske, når jeg kom hjem. Jeg var nødt til at købe et hus og give mine børn en tryg base. De skal ikke vokse op i en lejlighed. De skal have hus, have, mudder, æbletræer og trampolin i haven. Det var bare ikke der, hans drøm var, og jeg kunne mærke, at jeg var nødt til at forfølge min.

Skal fungere

Parret gik derfor fra hinanden. En pause, der endte med at vare i fire måneder, inden de 'for et par måneder siden' fandt sammen på ny.

- Kærligheden er der, så nu skal det bare fungere, er vi blevet enige om.

Ditte Julie Jensens nye hjem ligger i Tårnby på Amager.

- Det er der, hvor jeg kommer fra, og mine børn går i skole. Det er der, deres venner er, og det er det miljø, de skal vokse op i. Jeg kommer til at savne min udsigt og Amager Strand helt ekstremt meget, men så er der bare heller ikke længere, end at man kan cykle derned, smiler hun.

