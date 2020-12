Det skal Mads Steffensen nu

Mads Steffensen stopper på DR for i stedet at kaste sig over nye projekter

Onsdag blev det meldt ud, at Mads Steffensen stopper på DR og dermed som vært på blandt andet 'Mads & Monopolet' på P4, som i stedet får Sara Bro som vært.

Ifølge Mads Steffensen stopper han i DR for at prøve nye ting af i sin karriere, og hvad det skal være, har han allerede fundet ud af.

Blandt andet skal han lave programmet 'Mads & A-holdet', som er et nyt program i podcastformat på podcasttjenesten Podimo.

Programmet skal Mads Steffensen lave sammen med Podimo og 'Mads & Monopolets' faste producer gennem otte år, Louise Lolle.

Den udfordring glæder Mads Steffensen sig til.

- Det seneste år har uden sammenligning været anderledes, og det har også givet tid til refleksion over, hvordan jeg vil bruge min tid. Her ved årets udgang har jeg derfor valgt at stoppe i DR. Jeg har nu lavet Mads & Monopolet i mere end 17 år og været vært på næsten 170 udgaver af 'Kender du typen' og masser af fredagsunderholdning og store shows, siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg har fået alle min drømme opfyldt, og DR vil altid været noget særligt for mig. Jeg kan kun sige tusind tak for det hele. Nu er tiden moden til, at jeg forfølger en gammel drøm om at skabe mit eget arbejdsliv, og den beslutning er jeg enormt glad for, selvom den ikke har været nem at tage, siger han videre.

Mads Steffensen glæder sig til at give sig i kast med de nye udfordringer. Foto: Simon Birk

Glæder sig

Nikolaj Koppel, der er medstifter og indholdsdirektør hos Podimo, er sammen med resten af holdet lykkelige for, at de har fået Mads Steffensen på det nye format.

- Det er en stor glæde, at Mads bliver en del af Podimo-familien. Vi har kæmpe respekt for det dilemma-format, som han introducerede for mange år siden. Et format, som hænger tæt sammen med Mads' karakteristiske stemme og nordjyske lune, siger han og fortsætter:

- Nu glæder Mads og vi os til sammen at skabe og gå i luften med 'Mads & A-holdet'. Et podcastformat, der vil føles både fornyet og velkendt som det program, der uge efter uge i snart to årtier har hjulpet og inspireret millioner af danskere, siger Koppel.

Hvem Mads' og programmets kendte medlemmer af 'A-holdet' er, holder Podimo og Mads Steffensen for sig selv lidt endnu.

På Instagram har Steffensen fortalt meget mere om, hvorfor han nu har valgt at sige tak for nu efter mange år på DR.

