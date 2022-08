Mascha Vang er lykkelig over, at hun nu er blevet gift med jagerpiloten Troels Krohn Dehli. Det nybagte ægtepar var rørt, da Ekstra Bladet mødte dem kort efter vielsen på Holckenhavn Slot

Mascha Vang er nu en gift kvinde.

Tirsdag formiddag sagde den 43-årige blogger og influencer ja til jagerpiloten Troels Krohn Dehli, og nu kan de altså kalde sig for mand og kone.

Den fine bryllup fandt sted på Holckenhavn Slot, der er beliggende lige uden for Nyborg. Den danske influencer fik altså det bryllup, som hun havde drømt om.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli blev viet i Holckenhavns egen slotskirke, og det nybagte ægtepar så lykkelige ud, da de mødte Ekstra Bladet og den fremmødte presse efter vielsen.

- Jeg har det rigtig dejligt. Jeg er lettet lige nu og en gift kvinde. Det er så dejligt og super romantisk. Og det har vi glædet os til længe, fortalte Mascha Vang og fortsatte:

- Den (vielsen, red.) var så fin, dejlig og intim med en masse mennesker. Og pigerne, der gik forrest - det var så sødt.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli blev gift på Holckenhavn Slot. Foto: Henning Hjorth

Det smukkeste nogensinde

Da Ekstra Bladet mødte parret for lidt over tre måneder siden, fortalte 39-årige Troels Krohn Dehli, at han var meget nervøs op til den store dage. Og jagerpiloten viste på forhånd, at han ville blive meget rørstrømsk.

Det blev også en realitet til brylluppet, hvor Troels Krohn Dehli fældede flere tårer, da han så sin hustru i den flotte og lange hvide kjole.

- Det er det smukkeste, jeg nogensinde har set. Jeg må indrømme, at jeg havde svært ved at bevare kompositionen, da hun (Mascha Vang, red.) kom ind. Milliard tanker røg igennem. Jeg var bare rigtig lykkelig.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli er nu et nybagt ægtepar. De fortæller, at resten af den magiske dag står på en reception i Slotshaven på Holckenhavn, hyggelige stunder med familie og venner, og så skal der festes til den lyse morgen.

I skrivende stund har ægteparret ingen planer om en bryllupsrejse, men de drager til festivalen Smukfest onsdag.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli har været sammen siden 2018. Tidligere har influenceren blandt andet dannet par med racerkøreren Nicolas Kiesa, som hun har Hollie Nolia sammen med.

