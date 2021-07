Det vælter ind med tilbud fra unge mænd

Topsingle.

Sådan beskriver den 61-årige sexolog Joan Ørting sit eget kærlighedsliv.

Hun er snart aktuel med bogen 'De 5 erotiske sprog'. Men selv om hun beskæftiger sig med sex og erotik på daglig basis som underviser på sin egen sexologiuddannelse, så fylder det i øjeblikket ikke meget i privaten.

- Jeg har ikke en mand at gå i seng med og være kæreste med. Men det er jeg helt sikker på kommer, når jeg er parat. Men jeg er også nervøs for at opgive noget af min frihed, den er jeg lidt nærig med, fortæller Joan Ørting.

Hun har været alene i omkring to år, og det er der flere grunde til.

- Jeg er ikke aktiv, jeg er ikke søgende, jeg er ikke på Tinder, siger hun.

Joan Ørting kan faktisk ikke engang overskue tanken om at gå på Tinder, for hvem skulle man dog vælge.

- Selvom jeg er en lidt ældre dame, så er der mange yngre mænd, der ville synes, det var spændende. Sådan har det altid været, siger hun og fortsætter:

- Der er mange mænd, der stadig skriver til mig. Men jeg er meget en fantasi i mænds hjerne, for hvis jeg så siger, at vi da lige kan ringe sammen og høre hinandens stemmer, eller at de kan komme og besøge mig, så bliver de bange. Det er for meget, for jeg er en fantasi. Og i det øjeblik, det bliver til virkelighed, bliver der tavst.

For Joan Ørting handler det ikke længere om at finde en mage at parre sig med for at få nogle børn. I stedet er hun blevet forelsket i selve livet. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Lettere at være ældre

Hun er nu heller ikke på udkig efter kærlighed på samme måde længere. Hendes seksualitet har nemlig ændret sig en hel del med alderen.

- Når man kommer op i min alder, handler det ikke så meget om at finde en mage at parre sig med og få nogle børn. Det er, som om der sker noget biologisk efter overgangsalderen. Når man kommer op i alderen, bliver man forelsket i selve livet, siger hun.

Hun beskriver, hvordan hun kan blive helt forelsket i en solopgang, årstidernes skiften, en spændende bog eller en gåtur med hunden ved vandet.

- Det er meget lettere at være ældre. Livet er meget lettere. Jeg har glædet mig i årevis til at være i 60'erne, fortæller Joan Ørting.

Hun nyder sin have og det liv, der er derude. Og så elsker hun at bo for sig selv i sit hus på Langeland.

Bogen 'De 5 erotiske sprog' udkommer 24. august.