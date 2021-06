Silas Holst var i mange år bange for, at han ikke kunne blive far

Silas Holst har altid vidst, at han ville have børn, men for ham var børn også forbundet med en stor sorg.

Da han fandt ud af, at han var homoseksuel, troede han nemlig, at det var ensbetydende med, at han ikke kunne få børn. Det fortæller han i Radio4-radioprogrammet 'Under Nålen'.

- Jeg var 12 år gammel. Det var midt 90erne, der var det ikke normalt at tale om regnbuefamilier. Det havde jeg aldrig hørt om. Så jeg tænkte, at være homoseksuel var lig med, at jeg aldrig blev far, siger Silas Holst.

- Det var en kæmpe sorg. Jeg tænkte, at jeg aldrig ville blive far. Jeg var bange for at blive gammel alene, og at der ikke var nogle børn, der ville besøge mig på plejehjemmet.

I dag har danseren Silas Holst to børn sammen med eksmanden Johannes Nymark, og deres fælles veninde Louise Mahnkopf.

Trekløveren solgte deres villa i starten af året, men nu har de købt et nyt hus, hvor alle tre bor sammen med deres nye partnere.

- Vi har haft en ret fed skilsmisse. Vi har håndteret det ret godt, siger Silas Holst og fortæller, at det er dejligt, at de stadig kan bo sammen.