- Det var forfærdeligt

Rasmus Bjerg fortæller i radioprogrammet 'Det sidste måltid' om, hvordan det var at være vært på sidste års usædvanlige Melodi Grand Prix

Sidste års Melodi Grand Prix bliver nok mest husket for at være starten på, hvad der skulle vise sig at blive en ny hverdag.

Det var nemlig en af de allerførste begivenheder herhjemme, der skulle afholdes uden publikum.

Det blev derfor en noget anderledes og svær opgave for Rasmus Bjerg, der, sammen med Hella Joof, var vært på showet. Især fordi de fik at vide, at de ikke måtte nævne omstændighederne.

Meget mærkeligt

Det fortæller han i radioprogrammet 'Det sidste måltid' på Radio4.

’Vi måtte ikke tale om elefanten i rummet. Vi måtte ikke snakke om det. Det var krisestyring på højeste niveau. Det var meget mærkeligt,' siger han i programmet.

Vinderne af sidste års udgave af Melodi Grand Prix, Ben & Tan, fik aldrig lov til at spille deres vindersang ved Eurovision, da corona satte en stopper for, at showet kunne afholdes.

Der var, ifølge Rasmus Bjerg, heller ikke feststemning efter sidste års danske Grand Prix, der blev afholdt i Royal Arena i København

'Det var frygteligt, det var virkelig forfærdeligt. Alle var tavse bagefter, ikke en gang chefen kom og sagde 'tak for i aften',' fortæller Rasmus Bjerg i programmet.

Melodi Grand Prix 2021 bliver afholdt 6. marts i DR Byen med værterne Tina Müller og Martin Brygmann - også uden publikum.

