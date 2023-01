Sigmund Trondheim og Kirstine Natalie Øbakke dyster sammen med andre danske kendte i det helt nye realityprogram 'Good Luck Guys'. Sidstnævnte var bestemt ikke begejstret over oplevesen.

Det skarpe øje kan måske kende Kirstine Natalie Øbakke fra datingprogrammet 'Bachelor', nu er hun aktuel i et nyt realityprogram, hvor det handler om overlevelse på en øde ø.

En mild udgave af 'Robinson', vil de fleste måske mene.

- Det har været en crazy oplevelse, jeg aldrig nogen sinde ville gøre igen. Det var ikke noget for mig. Det var forfærdeligt. Det var ikke sjovt, siger Kirstine Natalie Øbakke til Ekstra Bladet.

- Det var mega hårdt, jeg har altid sagt, at jeg ikke vil deltage i 'Robinson'. Det her er noget lignende. Det var ikke noget for mig. Det med at have det varmt, ikke få noget mad og komme ud i sindssyge dyste, det er ikke mig, siger hun og fortæller, at hun ikke vidste, hvad hun sagde ja til, dengang hun blev spurgt.

Hendes partner Sigmund synes modsat, at det var en stor oplevelse og et vildt eventyr at være med, stod det til ham tog han gerne af sted igen.

- Det var vildt fantastisk, sjovt og udfordrende, siger Sigmund.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I onsdags havde Reality Awards 10 års jubilæum. Det gik ikke stille for sig, hør årets mandlige deltager fortælle om festen i podcasten 'Der er brev!'