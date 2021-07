Skuespillerinden Mathilde Norholt er blandt en række danske kendte kvinder, der har valgt at dele deres sexfantasier i en samlet bog med erotiske noveller.

Da Ekstra Bladet møder Mathilde Norholt på den røde løbe forud for premieren på 'Hvor kragerne vender', fortæller hun, at det var grænseoverskridende at få sine erotiske tanker ned på skrift.

- Jeg har i lang tid ville skrive. Det var en gave, da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive en novelle. Jeg fik af vide, at der bare lige var et lille benspænd. Så det måtte jeg bare tage med, siger Mathilde Norholt og referer til, at det var sexfantasierne, der var benspændet.

Selvom Mathilde Norholt holder af at skrive og gik til opgaven med et smil, var det ikke en nem opgave.

- Det var svært fordi, hvad skal man kalde de forskellige ting uden, at det bliver vulgært og tilgrin. Det var en fed udfordring, siger Mathilde Norholt.

- Er du glad for, at det er anonymt det du har skrevet?

- Ja, det tror jeg, at vi alle sammen er. Helt seriøst, griner Mathilde Norholt.

- Jeg synes også, at det var meget privat og intimt at få ordene ned på skrift, også selvom, at det er anonymt. Men jeg synes, at jeg fik snørklet mig godt ud af det, griner hun.

