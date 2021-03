Lise Nørgaard trives på plejehjemmet og har ifølge sit barnebarn selv valgt, at det nu var tid til at sige farvel til lejligheden i Klampenborg

I starten af februar forlod dronningen af 'Matador', Lise Nørgaard, efter ti år sin lejlighed i Skodsborg og satte samtidig boligen til salg.

Hun havde nemlig besluttet, at det var tid til at rykke ind på plejehjemmet Else Mariehjemmet i Humlebæk.

Beslutningen kom som en overraskelse for mange, da 103-årige Nørgaard tidligere har fortalt åbent om, at hun ikke ønskede at komme på plejehjem.

Alligevel er Lise Nørgaard heldigvis faldet rigtig godt til på Else Mariehjemmet.

Det fortæller hendes barnebarn Camilla Hjælmhof til Her&Nu.

Lise Nørgaard er flyttet på plejehjem

Til Ekstra Bladet fortæller barnebarnet, at Lise Nørgaard har det rigtig godt, og at flytningen til plejehjemmet er gået over al forventning.

- Hun er faldet rigtig godt til, og det er gået meget hurtigt med, at hun har vænnet sig til de nye omgivelser. Hun er blevet taget meget godt imod af både medarbejdere og andre beboere, siger hun og fortæller, at det til sidst var Nørgaards eget ønske at komme på plejehjem.

- Det var hendes eget valg, og så er det også nemmere at tage beslutningen, siger hun.

Barnebarnet er slet ikke i tvivl om, at det var det rigtige for dronningen af 'Matador'. Foto: Ritzau/Scanpix

- Din mormor har jo tidligere fortalt om, at hun under ingen omstændigheder ønskede at komme på plejehjem. Hvad har ændret sig siden da?

- Jeg tror ikke, at der er nogle ved sine fulde fem, der drømmer om at komme på plejehjem, og min mormors udmelding udsprang i den grad af de skrækeksempler, man ser i medierne. For eksempel Else-sagen, siger hun og fortsætter:

- Men heldigvis har hun bare været heldig og har fået muligheden for at komme på det her private plejehjem, hvor det hele bare fungerer så godt, og det er hun rigtig glad for.

Ifølge Camilla Hjælmhof er hendes mormor ikke som sådan syg, men man kan dog mærke, at hun efterhånden er oppe i årene.

- Hun er jo snart 104 år, og hvis man sammenligner med en spritny bil, så er der nogle reservedele, som ikke fungerer så godt, som de gjorde engang. Hun har jo haft god hjælp fra min mor og andre gode mennesker, men hun går dårligere og er også faldet et par gange, så til sidst kunne hun godt selv se, at det ville være rart, hvis der var nogen, der tog sig af hende og hjalp hende med de der ting - for eksempel at handle, siger hun.

103 år: Frygter ikke at dø af corona

- Men hendes hoved fejler intet. Hun er stadig ligeså klar i hovedet, som hun altid har været. Hun kan stadig sætte gang i de fleste, og det er jeg sikker på, at hun også gør det nye sted.

Camilla Hjælmhof fortæller dog, at der grundet coronavirus lige nu er strikse regler for, hvor mange Nørgaard må få på besøg.

- På plejehjemmet er de jo nødt til at følge de regler, der bliver udstukket af regeringen, og det betyder, at hun lige nu har tre primære personer, der må komme hele tiden, og så kan man have tre sekundære personer, som må komme på afgrænsede tidsrum i løbet af dagen, hvis man sidder udenfor eller i andre rum, siger hun og fortsætter:

- Og det er klart, det synes hun - ligesom alle andre - er meget træls. Hun har jo en stor familie og en masse mennesker, der gerne vil se hende, men det kan de ikke lige nu. Men hun forstår det, og hun holder humøret oppe.