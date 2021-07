Susse Wold var ikke glad for sin ellers ikoniske rolle i 'Den kroniske uskyld'

Mange vil kunne huske den danske skuespillerinde Susse Wold for den ikoniske rolle som fru Junkersen i 'Den kroniske uskyld' fra 1985.

Men selvom rollen i den grad sørgede for, at Wold gjorde sig bemærket som skuespiller, så var hun ikke selv glad for rollen i Edward Flemings filmatisering af Klaus Rifbjergs berømte roman.

Det fortæller hun åbent om i et interview i programmet 'Skabersind' på Radio4.

Ifølge den 82-årige skuespiller nød hun nemlig slet ikke at spille den smukke fru Junkersen.

- Jeg blev hele tiden castet som sådan nogle kønne damer efter den der skrækkelige rolle i 'Den kroniske uskyld'. Jeg hadede den rolle, for det var fuldstændig unaturligt, og det var en dårlig film, synes jeg, selvom der var mange, der synes, at jeg var lækker og skøn, men det handlede jo ikke om det. Det var jo en pubertet-drengs fantasi om seksualitet, og det var jo ikke sådan en diva-donna, der kom der. Det var frygteligt, lyder det fra Wold, der fortsætter:

- Det er fuldstændig unaturligt og utroværdigt at have en kvinde, som kommer ned ad en trappe til sin datter og er klædt ud som, jeg ved ikke hvad. Jeg lignede en drag. Jeg synes, det var så forfærdeligt.

I 'Den kroniske uskyld' spillede Susse Wold blandt andre sammen med Simone Bendix, Allan Olsen og Thomas Algren. Foto: Rolf Konov/TV 2

Ville ikke

Wold fortæller, at hun flere gange under produktionen af filmen forsøgte at råbe op og gøre opmærksom på sin utilfredshed, men lige lidt hjalp det.

- Helt unge mænd og gamle mænd var vilde med fru Junkersen, og jeg siger også, 'det var da dejligt'. Men for mig var det en rolle, jeg slet ikke kunne stå inde for, siger hun og fortsætter:

- Der var ikke noget at gøre. Heller ikke, da jeg var i gang med det. Jeg var ovre og tale med Rifbjerg om det, for jeg syntes, det var så forkert, og han måtte da kunne gøre noget, men det kunne han ikke, lyder det videre.

Sat i bås Susse Wold fortæller, at rollen i den grad har sat sit præg på hendes videre karriere - og ikke på positiv vis. Ifølge Wold er hun nemlig siden da blevet sat meget i bås og har haft svært ved at få varierende roller. - Der kom jeg i sådan en boks som femme fatalle og Gitte Grå agtige damer - det var mig (...) Det var hovedsageligt sådan noget, jeg blev tilbudt. Jeg sagde, de slet ikke skulle ringe til mig, hvis ikke det handlede om et eller andet. Hvis der ikke var en tekst eller en rolle eller noget andet end bare at komme ind og se ud, siger Susse Wold, der dog havde det helt anderledes med sin rolle som Gitte Grå i 'Matador'. - Gitte Grå elskede jeg. Det var sjovt. Jeg var med i otte dage, og det var sjovt. Der lavede jeg vores slagsmål fra privatliv, og det var sjovt at være med i. Men det er ikke sjovt, især ikke når man bliver ældre, at skulle blive ved med at være en af de der kønne damer. Det er uinteressant. Vis mere Vis mindre

Derfor var Wold også glad, da hun i 2012 blev tilbudt en rolle i Thomas Vinterbergs film 'Jagten', hvor hun spillede en leder af en børnehave.

- Jeg har altid beundret Thomas Vinterberg, lige siden jeg så hans allerførste film. Og så var det her jo et emne, som jeg synes var så interessant, og at Thomas så samtidig troede så meget på mine evner, at jeg kunne spille en leder af en børnehave i provinsen, siger hun og fortsætter:

- Folk synes, det var helt grotesk, at jeg skulle spille en leder af en børnehave, fordi jeg var kommet i en kasse, hvor det ikke var mig, der gjorde sådan noget. Det tror man ikke, at jeg kan, og derfor var det fantastisk at få lov til.

Siden har Susse Wold også været aktuel i Vinterbergs Oscar-vindende 'Druk'.