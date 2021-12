Det virker skamfuldt

Lidt udenfor Ishøj ser Dan Andersen fremad. Plastiktræet er julepyntet i det nybyggede hus, og inden længe venter en værtstjans til det energiske Reality Awards i januar, hvor han skal agere vært for anden gang.

- Jeg er ikke klar til at være vært endnu, men jeg glæder mig meget. En af gaverne er, at jeg får lov til at skrive jokes om dem, der kommer og overrækker priserne, siger Dan Andersen.

Da komikeren sidste år indtog scenen, var det også med værts-kasketten på. Her fik reality-stjernerne en stikpille eller to.

- Jeg lærte noget af at være vært sidste år, jeg var måske lidt mere forsigtig. Jeg synes, folk var med på alt, så jeg forsøger at skubbe grænsen lidt i år. Det er lidt en kærlig 'roast', men jeg holder af reality, og man skal respektere deltagerne, siger han.

Dan Andersen hjemme i privaten med kæresten Cille og hunden Louie. Foto: Jonas Olufson

Ønsker familieforøgelse

Den 42-årige komiker, som udover sin komik er kendt for sit guitarspil, parodier på danske popmusikere - og gerne alle tre i en kombination, har dog også en vis portion alvor med, da Ekstra Bladet aflægger visit. Hans sædkvalitet er ikke som ellers ønsket.

- Altså, det er ikke så hårdt for mig, det er lidt irriterende, at det er knap så romantisk. Det er træls at skulle sige til sit fremtidige barn, at en dag elskede mor og far hinanden så meget, at far gik ned til sit kontor og gokkede i en kop.

- Jeg vil mægtig gerne snakke mere om det, for det virker som et skamfuldt emne. Nogle føler sig som mindre mand. Der er mange, som har nedsat sædkvalitet i et eller andet omfang, og det er noget, jeg tror, ikke mange ved noget om, siger Dan Andersen.

Reality Awards løber af stablen 21. januar 2022. Showet kan følges tæt helt eksklusivt på Ekstra Bladet, og selvom Dan Andersen igen er vært er ikke alt, som det plejer. Arrangørerne af showet har droppet to priser.