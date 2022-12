Diez til sit store show: Falder hun i søvn her?

Da Katherine Diez endelig skulle deltage i overrækkelsen af European Book Prize, efter at hun fik en noget omdiskuteret plads i juryen, havde hun svært ved at holde sig vågen i salen

Der var stor opmærksomhed om sagen, da litteraturanmelder Katherine Diez blev udvalgt til juryen i European Book Prize.

Året forinden havde hendes kæreste, manuskriptforfatter og tv-kok Adam Price, nemlig været såkaldt præsident for udvalget.

Men han havde ingen indflydelse på, at hun blev valgt til juryen, måtte man forstå, selvom han havde inviteret jurychefen på middag forinden, hvor hun i samme ombæring blev introduceret for Diez.

Nok om det.

Da prisen endelig skulle uddeles 7. december, var Katherine Diez til stede i salen. Eller var hun nu også det?

Opmærksomheden var i hvert fald ikke skarpt rettet mod scenen hele tiden, viser en video, som er udgivet på Europaparlamentets officielle hjemmeside.

Her kan man se, at Katherine Diez tilsyneladende har svært ved at holde sig vågen. Kort tid efter får hun dog en smule energi tilbage i kroppen, da der bliver klappet af vinderen.

Katherine Diez var ikke helt frisk under prisuddelingen, som hun ellers er så stolt af at være jurymedlem ved. Hun var syg. Foto: Skærmbillede

Katherine Diez og Adam Price var begge til stede under uddelingen af prisen. Den ene mere opmærksom end den anden. Billedet her er fra en anden anledning. Foto: Anders Brohus

På rækken bag hende sidder i øvrigt Adam Price, selvom han har fortalt, at han ikke længere har noget med udvalget at gøre.

Var syg

Til Ekstra Bladet fortæller Katherine Diez i en sms, at hun var 'hårdt medtaget' af slem forkølelse og feber, da prisen skulle uddeles, men insisterede på at deltage alligevel, fordi hun havde 'lagt så meget i juryarbejdet'.

'Prøvede at slå det ned med panodiler, men feberen tog virkelig til dér om aftenen, hvorfor jeg var synligt påvirket. Måtte af samme grund melde fra til den officielle middag bagefter og tog i stedet hjem på hotellet med Adam, som passede og plejede mig', skriver hun.

Hun forklarer samtidig, at Adam Price var inviteret med som officiel gæst til prisuddelingen.

'Vi rejser altid sammen, men jeg var ekstra glad for, han var med her. Dagen efter fløj vi direkte videre til London, hvor han underviste på BBC, imens jeg indkvarterede mig på nyt hotel og sov feberen helt ud', afslutter Diez sin besked.