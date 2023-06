Ditte Okmans datingkrav: - Han ville hele tiden lave mig om

Det er egentlig ligetil, hvis du gerne vil date Ditte Okman, journalist og podcastvært på 'Det, vi taler om'.

Den selvudnævnte gossipdronning har nemlig i Ekstra Bladets datingpodcast 'Superlike' gjort det klart over for eventuelle bejlere, hvad der skal til for at have en chance i folden hos hende.

Her opremser Okman sine tre ufravigelige datingkrav, som den mand, hun dater, skal opfylde, for at hun kan se sig selv sammen med ham.

- Jeg vil være sammen med en mand, der er mindst lige så vild med mig, som jeg er med ham, forklarer Ditte Okman i 'Superlike'.

- Jeg har været i et parforhold, hvor han nok ikke var så vild med mig.

- Han ville hele tiden lave mig om, og jeg tror ærligt, at han synes, jeg var pisseirriterende.

-Til sidst kan jeg huske, at han også ville rette, hvordan jeg trak vejret.

Ditte Okman har ud over sit journalistiske virke startet en produktserie med det kvindelige kønsorgan som hovedfokus. Foto: Olivia Loftlund

En rigtig voksen mand

Ditte Okman har tidligere dannet par med Mark Woodhouse, der er far til deres to børn, Betty og Lloyd, men parret gik fra hinanden og blev skilt tilbage i 2019. Siden stod hun og tv-kok Thomas Laursen frem som kærester, men forholdet holdt ikke.

Ditte Okman er helt klar i mælet om sit andet krav til en kæreste:

- Så vil jeg gerne have én, der kan passe på sig selv, jeg skal ikke være sammen med et barn mere, siger hun og tilføjer

- Han må også meget gerne kunne passe på mig, men som minimum på sig selv. Så jeg skal være sammen med en voksen mand.

Desværre for potentielle bejlere er Ditte Okman ikke ledig på markedet. Hun er med egne ord forelsket i sin nuværende kæreste, Bastian, der er en far fra Dittes datters klasse, som du kan høre mere om i datingpodcasten 'Superlike'.

En 'yes-man'

Selvom Okman ikke længere er ledig på datingmarkedet, er hendes tredje og sidste krav nok noget, mange andre kan relatere til. Her kommer podcastværten med en opsang til de mænd, der hænger i bremsen. De såkaldte negative nejsigere kommer Okman ingen vegne med.

- Så vil jeg være sammen med en jasiger.

- Jeg har mange ideer og sætter dem altid i søen. Jeg har meget initiativ, så jeg ved godt, at det ofte vil være mig, der sidder i førersædet, når det kommer til initiativer såsom at bestille rejser og have gang i alt muligt.

- Men han skal simpelthen være typen, der siger ja, jeg vil ikke være sammen med en, der siger nej.

