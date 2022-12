Dj's hylder Hugo: Koordinerede hit

Klokken midnat stoppede musikken kort.

Og så dansede danske julefrokost-deltagere over hele landet til Hugo Helmig-hittet 'Please Don't Lie' som en koordineret dj-hyldest i kølvandet på den unge musikers tragiske dødsfald.

Fredag var nemlig et af årets helt store datoer for julefrokoster, og det besluttede en række danske private dj's at udnytte til at vise deres store taknemmelighed til den unge musiker - og dele taknemmeligheden med potentielt tusindvis af danseglade danskere.

I Facebook-gruppen DJ Mail, som er en privat gruppe for danske dj's med 1.500 medlemmer, blev det nemlig foreslået, at alle, der skulle spille fredag aften, satte Hugos hit på ved midnat - og opbakningen var til at mærke og føle på, fortæller 48-årige Kenneth Dyhr, der var ophavsmand til ideen.

- Vi, der bruger musikken til at underholde folk, har jo brug for nogle skabere. Og når der så er en som Hugo, der går bort, så synes jeg, det var en god måde at sige tak for den musik, han har givet os.

- Og så har det jo bare vist sig, at der var rigtig mange, der var med på den og var enige om, at det var en super god ide, siger Kenneth Dyhr.

Kenneth Dyhr fik mere opbakning end forventet på sit opslag i DJ-gruppen. Foto: Screenshot fra Facebook

- Tak for musikken

Under Facebook-hashtagget #riphugohelmig kan man finde nogle af videoerne fra den koordinerede indsats.

Kenneth Dyhr bragede selv hittet ud over højtalerne til en julefrokost på Restaurant Bangs Have i Maribo, hvorfra hans hyldest lød - med applaus fra det dansende publikum både før og efter sangen.

Og han fortæller, at ideen opstod helt spontant, efter familien fredag meddelte, at Hugo Helmig Toft Simonsen afgik ved døden onsdag i sidste uge.

- Da meldingen kom fredag, var det bare min første tanke: Hvad kan vi gøre for at sige 'tak for musikken'? Det var egentlig rent spontant og bare et forsøg på at gøre noget sammen, siger Kenneth Dyhr.

Og opslaget, der har mødt massiv opbakning fra kollegaerne i kommentar-sporet, havde da også en lille hyldest i sig selv, da Kenneth Dyhr citerede en bid af teksten fra 'Please Don't Lie'. En sætning, der beskriver formålet med nattens mission meget godt:

'I want you out on the dance floor

Ain't that what you came for?

Be right here, right now', som det lyder i omkvæddet.

48-årige Kenneth Dyhr koordinerede en fælles hyldest til Hugo Helmig med sine DJ-kollegaer til de mange julefrokoster fredag aften. Foto: Privatfoto

Det er tilsyneladende ikke kun de danske dj's, der har mindet Hugo Helmig ved at afspille musikken.

Lørdag er hittet fra 2017 'Please Don't Lie' nemlig rykket ind på en 45. plads på Spotifys Top 50 over danske sange med over 40.000 nye afspilninger det seneste døgn.

Fuld af håb og drømme

Hugo Helmig døde i sin lejlighed i København onsdag 23. november, kun 24 år gammel. Torsdag blev han begravet i Aarhus. Dødsårsagen er endnu ikke oplyst.

I et rørende mindeord skrev Hugo Helmigs far, Thomas Helmig, blandt andet på Instagram:

'På dit alt for korte livs sidste aften sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed. Vi spiste og så 'Notting Hill', og vi snakkede og vi snakkede. Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten, og mens du sov, gav dit lille hjerte op'

