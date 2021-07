Dobbeltmoralsk chok-kur

Det var egentlig et simpelt setup. Den kontroversielle kunstner Kristian von Hornsleth tilbød Ekstra Bladet et kørende interview og en personlig fremvisning af nye og gamle værker på en aktuel udstilling i Svendborg. Der blev lokket med ’en klassisk ufin Hornsleth-kavalkade af coke og kvinder’. Og noget med hykleriet i parcelhus-Danmark. Kræs for EB’s målgruppe, vil jeg mene, uanset hvem de/I er.



Jeg ville med for at anmelde udstillingen face to face. Hornsleth langer trods alt ud efter forlorenhed og friværdi-ræs i provins og middelklasse i det tilhørende kampskrift. Eksplicit nævner han Audi, praktiske millimeterparforhold og sort granit i indkørslen.



Da vi møder op hos The Hornsleths i Hellerup-villaen står den ellers så klimabekymrede vegetarkunstner dog klar med kæmpestor Audi. Konen har nappet Land Rover’en. En chauffør er hyret til opgaven. Kunstneren mistede sidste år sit kørekort, rubriceret som ’vanvidskørsel’.



Sexbomber og sloganlyrik

Hornsleth er selv den første til at slå ud med armene, generelt. Hvis man vil kalde ham en hykler. Han er let at pege fingre af, på samme måde som han finder det let at pege fingre af andres grænseløshed, typisk når materialisme og magtsystemer kammer helt over.



Den 59-årige kunstner kan sagtens ligne en parodi på sig selv med sin farvelade-eksplosive sloganlyrik på en baggrund af sexbomber og automatvåben, men det er alligevel som om, han med sine aktivistiske projekter nu er mere politisk kunstner end blot provokunstner. Det synes han også selv.



Vi sætter kursen mod netop den slags stærkt omdiskuterede værker, de til lejligheden ophængte billeder af indbyggerne i en landsby i Uganda, der tog Hornsleths navn i bytte for en gris eller en ged. Og de hjemløse i London, som han har udstyret med gps-tracker, og som storbyens rigmænd således har investeret i. Som et lille ’tamagotchi’-projekt, der hjælper de hjemløse.



Voldsomt storhedsvanvid

Mens vi tanker morgenkaffe et sted på Sjælland, spørger jeg til om det generelt ville gavne Hornsleths sag at være mere politisk korrekt?

- Ja, helt sikkert, men der er mit storhedsvanvid for voldsomt. Jeg synes det er tarveligt og kummerligt at være politisk korrekt. Det er småborgerligt.



Han indrømmer gerne, at det er billige point at skyde på den diffuse småborgerlighed, men forsvarer sig med at kunsten er et redskab til at få folk til at tænke kritisk. Mikro-revolutioner, kalder han det, et sted på E20.



Kunst til milliardærer og kriminelle

I Svendborg bruger han udtryk som ’chok-kur’ og ’avanceret peepshow’, mens vi går rundt og glor på titler a’la ’FUCKMYBRAINSOUT’ og ’SHUT THE FUCK UP BITCH’. Man kan også få sig en officiel fattigmands-Hornsleth for 10.000 kr. (12.000 med ramme), men så bruger han også kun max. 60 sekunder på den. Titelværket er en installation, hvor sætningerne ’COCAINE AND HOOKERS, RED WINE AND LOVE er bøjet i neon. Det er ment som et spørgsmål, et valg. 125.000 kroner koster det.



Det er efter kunstnerens eget udsagn kun milliardærer og kriminelle, der kan lide Hornsleth.

- De er uafhængige af den småborgerlige smag. De er helt frie, jubler han.

Den type mennesker lægger ikke under for at kultureliten ofte har banaliseret ham som usmagelig, forstås. Det er blot to somre siden, Kristian Hornsleth havde sin første museums-udstilling i Randers, et lille blåstempel.



Markedsføringsstunt?

Kristian Hornsleth minder på en måde om sin kunst; intens, nærværende, grænsesøgende, banal og subtil. Han er en mester i at markedsføre sig selv og bogstaveligt talt sætte sit hoved på et spyd, hvilket også figurerer blandt værkerne. I latex-form.



Blandt de nye værker har han overmalet andre kunstneres billeder; Michael Kvium, John Kørner med flere. Det er kopier, men lever op til sloganet F.Y.A.L, FUCK YOU ART LOVERS.

Også klodens rigeste bliver til popart; Elon Musk, Mark Zuckerberg med flere. Det er ment som en ironisk kritik af megakapitalisterne som tidens helte, skønt de nødigt betaler skat. Hornsleth betaler selv skat, pointerer han.



Kunsten behøver ikke have løsninger, for Hornsleth handler det om at skrige sin sandhed in your face. Det er ikke spor simpelt, det er komplekst at kritisere alverdens ulighed, når man selv er privilegeret. Jeg fik hovedpine af det. Jeg fik for meget at tænke over. For eksempel om jeg alligevel endte med at blive en del af hans raffinerede markedsføring.

Bedøm selv mødet mellem René Fredensborg og Kristian von Hornsleth i videoen i toppen af artiklen.

Cocaine And Hookers / Red Wine And Love. Kan ses på SAK, Svendborgs Amts Kunstforening, udstillingen løber til 15. august og består både af gamle og nye værker.