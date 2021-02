Død som 42-årig: Strømmer ind med hilsner

Der er ingen tvivl om, at Anne Bech havde en positiv effekt på folk omkring hende

Fitnessguruen, forfatteren og foredragsholderen Anne Bech er tirsdag død - 42 år gammel.

Det bekræfter hendes familie på Bechs Instagram-profil, hvor de har delt en række billeder fra hendes liv.

Anne Bech er død

Og der er ingen tvivl om, at Anne Bech har haft en stor indflydelse på de mennesker, hun omgav sig med.

Til opslaget har mange allerede sendt deres tanker og hilsner til de efterladte og rost Anne for sin væremåde,

'Årh nej. Årh venner. Er så ked af det. De varmeste tanker til jer alle sammen', skriver tv-vært Emil Thorup til opslaget.

'Kondolerer. En helt igennem fantastisk smuk kvinde, hun vil blive savnet', skriver skuespiller Julie Steincke.

Også forsidefruen Tina Lund takker for den tid, hun fik med fitnessguruen: 'Tak for den træning jeg fik af dig', lyder det.

Forfatter Michelle Kristensen skriver også en besked til den nu afdøde Anne Bech.

'Hun vil blive savnet hos mange, men husket som en person der gjorde en kæmpe forskel for mange'.

Også den tidligere sanger i 'Blå øjne' har sendt en hilsen til sin veninde.

I forbindelse med Anne Bechs kræftdiagnose mødte Ekstra Bladet hende til en personlig snak om sygdommen, tanker om livet og døden, og hvordan hun tacklede den enorme omvæltning. Læs hele inerviewet her (+)

Mistet nær veninde

Tv-vært Christiane Schaumburg-Müller var en af dem, der var meget tæt på Anne Bech.

I et langt opslag på Instagram hylder hun sin nu afdøde veninde.

'Anne jeg er så stolt over at kunne kalde dig for min min veninde. Vi har kendt hinanden siden vi teenageårerne. vi har danset sammen, været på turne, lavet bøger sammen, vi har grint, vi har rejst, sparret med hinanden og vi har fejret succeser sammen og krammet når livets prøvelser tittede frem. Du var sjov du var følsom, du var vindesbegærlig. Målsat var du', lyder det indledningsvist i det fine opslag.

Christiane sætter også på den kamp mod kræften, som Anne Bech tidligere har fortalt meget om.

'Du kæmpede til det sidste. Intet ku slå dig ud. Men nogle ting kan man ikke overvinde. Det umulige var ikke muligt. Englene kaldte dig hjem. Alt for tidligt. Og sorgen sidder som en knuden i maven og mine tanker og tårer skaber en sø - et hult rum', lyder det.

Tv-værten fortæller, at hun for altid vil have venindes positivt med sig videre i livet.

Christiane vil for evigt være taknemmelig for det venskab, hun havde med fitnessguruen Anne Bech. Foto: Mogens Flindt

