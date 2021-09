Døde af røgforgiftning

Den tidligere stylist i Folketinget Bibbi Bergholdt, der tidligt tirsdag morgen afgik ved døden i en alder af 75, omkom som følge af røgforgiftning.

Det fortæller hendes søn Nicolas Bergholdt til Ekstra Bladet.

Sønnen forklarer, at røgen fra en gryde i moderens hjem i det indre København var skyld i hendes død.

- Familien er selvfølgelig chokerede, men vi trøster os ved, at det er en smuk død, at man ligger derhjemme og sover stille ind i stedet for at ligge på hospitalet, lyder det fra sønnen.

Han fortæller, at det var hans mors naboer, der slog alarm over røgen og tilkaldte brandvæsenet.

Da politiet og brandvæsenet nåede frem, blev der ydet livreddende førstehjælp, men Bibbi Bergholdts liv stod ikke til at redde.

Glad den sidste tid

Nicolas Bergholdt fortæller, at han glæder sig over, at hans mor havde en god sidste tid.

- Selvom hun har været uheldig og både brækket lårbenet tidligere på året og hånden for ikke længe siden, var hun ved godt mod og var glad op til sin død. Så sent som i sidste weekend var hun for eksempel på besøg hos sin 100-årige mor i Grenå, fortæller han.

Bibbi Bergholdt blev 75 år og efterlader sig både børn og børnebørn. Hun var i mange år kendt som stylist i Folketinget, hvor hun fik de folkevalgte til at tage sig ud fra deres bedste side.

Hun har også arbejdet som stylist på flere danske spillefilm.

Men ikke hele hendes liv var en dans på roser. For ti år siden udgav hun bogen 'Bibbi Bergholdt bag facaden', hvor hun hudløst ærligt fortalte om sit alkoholmisbrug i 1980'erne. I 1990 gik hun i Minnesota-behandling og har efterfølgende aktivt hjulpet andre misbrugere.