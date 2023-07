Døde for to år siden: Kæresten hylder Albert Dyrlund

I juli sidste år mistede den kendte youtuber Albert Dyrlund livet i en tragisk ulykke i Italien, hvor han faldt ned fra en skrænt på et bjerg.

Det pludselige dødsfald efterlod hans familie og nærmeste i chok - heriblandt hans kæreste, Maria Andersen, der stod tilbage med en ubeskrivelig sorg over pludselig at have mistet sin kæreste, som hun havde planer om et langt liv sammen med.

Fredag er det præcis to år siden, at Albert Dyrlund døde.

- I dag er der gået 2 år siden Albert døde...smukkeste menneske i verden. Jeg ville gøre alt for at give ham et kæmpe kram, kys og passe på ham forevigt.

Sådan starter den rørende hyldest, som Albert Dyrlunds forhenværende kæreste fredag har lagt ud på sin Instagram-profil i forbindelse med 2-års dagen for Albert Dyrlunds død.

- Sikke en rejse med sorg... Jeg ville ikke ønske det for min værste fjende. Måske er dette en trøst for nogen, der er i sorg... Jeg har lært med tiden at glæde og smerte godt kan 'coexist'(sameksistere, red.) i mit hjerte, at trods den smerte tabet har efterladt, (som nok varer for evigt), så kan man samtidigt være glad, skriver Maria Andersen i den rørende besked og fortsætter:

- Alt har sin tid og sorgprocessen er en laaang rejse, men dem, vi mister, lever for evigt i vores hjerter. Det er der aldrig nogen, der kan tage væk fra os.

Her ses Albert Dyrlund til Guldtuben i Royal Arena i 2018. Foto: Henning Hjorth

Selvom Albert Dyrlund og Maria Andersen mødte hinanden i vinteren 2020, stod de ikke frem som par offentligt, hvilket var en bevidst beslutning for at værne om deres privatliv, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet

Albert Dyrlund omkom, da han faldt under optagelsen af en video på en op mod 200 meter høj skrænt. Ulykken indtraf på vandreruten Forcella Pana ikke langt fra udsigtspunktet Seceda i det bjergrige område omkring Val Gardena i Italien.

Trods en hurtig, men svær redningsindsats stod Albert Dyrlunds liv ikke til at redde, har det lokale redningsmandskab tidligere fortalt Ekstra Bladet.

