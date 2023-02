Døden skilte dem: Leos sidste ord til Sussi

Fra hospitalssengen blev der talt om mange ting.

Som drømmen om at skrive en roman, skabe et computerspil eller tankerne om at melde sig ind i den lokale skakklub.

Men døden talte Sussi og Leo ikke ret meget om.

- Vi snakkede meget om, hvad han gerne ville. Leo, han var overbevist om, at han nok skulle overleve det her. Forrige fredag om aftenen satte han sig ned og planlagde, hvordan han skulle lave en ny pibe, siger Sussi Nielsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Han var ikke klar til at gå herfra, det var han ikke. Det er hårdt at tænke på, at Leo ikke fik lov til at gøre det, han gerne ville. Det må jeg indrømme, at jeg en gang imellem sidder og tuder over.

Leo havde mange drømme for fremtiden, det talte parret meget om i den sidste tid, fortæller Sussi til Ekstra Bladet. Foto: Claus Bonnerup

Leos sidste ord til Sussi

18. februar fik Leo Nielsen fred efter et langt og opslidende sygdomsforløb, der startede for flere år siden, da han meget uheldigt faldt ned af en stige i den autocamper, der har bragt Sussi og Leo land og rige rundt for at optræde.

Hoften brækkede i 2016 ved faldet, og siden kom en række komplikationer til. Han måtte genopereres, fik problemer med den ene nyre og stafylokokker i det ene ben. Desuden mistede Leo synet på det ene øje.

I december 2022 fik Leo tarmslyng og var dødssyg indlagt i to måneder, men i slutningen af januar kom han svækket hjem til Saltum med en kampvægt på bare 46 kilo.

Efter få uger hjemme på den femlængede gård blev Leo indlagt igen. Og her vidste Leo ifølge Sussi godt, hvad der skulle ske.

- Hans sidste ord til mig er, ’jeg er bange’. Lige på det tidspunkt, der er jeg sikker på, at han vidste, hvad der ventede ham, fortæller Sussi til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg går og håber på, at han har ret i, at der er et liv efter døden.

Sussi og Leo nåede at fejre rubinbryllup sammen og at blive en institution i dansk showbizz.

