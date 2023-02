Dømt for vold: Tobias Friberg skal i fængsel

Retten i Glostrup (Ekstra Bladet): Den danske tv-kendis Tobias Friberg er mandag formiddag ved Retten i Glostrup blevet idømt tre måneders fængsel for vold mod en ekskæreste.

Tobias Friberg har været tiltalt for slag, spark og trusler med kniv mod kæresten under en episode, der fandt sted 20. oktober 2022.

Friberg er blevet kendt skyldig i begge af sagens forhold, og derfor bliver han straffet med tre måneders ubetinget fængsel.

Retten har lagt vægt på politiattesten og kvindens forklaring om, at hun er rystet efter episoden.

- Vi er tilfredse med dommen. Vi har fået en dom, der er i overenstemmelse med vores påstande, lyder ordene fra anklageren på sagen til Ekstra Bladet.

Tidligere dømt

Tobias Friberg nægter sig skyldig i anklagerne, og han har anket dommen til landsretten. Han mener, at ekskæresten blev sur over, at han sov hos en anden natten før den voldsomme episode.

Den tidligere realitydeltager er tidligere blevet dømt for vold. Han blev i april 2021 idømt 40 dages ubetinget fængsel for vold mod en anden ekskæreste, som Se og Hør skrev på daværende tidspunkt.

Til Ekstra Bladet fortalte han i den forbindelse, at han faktisk var glad for at have siddet i fængsel.

- Jeg kan bare sige, at jeg ved, hvad der skete, og hun fik sin vilje. Og jeg kan faktisk kun takke hende den dag i dag. Alle ville nok have godt af at sidde ti dage i fængsel, så man lærer at sætte mere pris på hverdagen, sagde han dengang.

Tobias Friberg er blevet dømt ved Retten i Glostrup. Foto: Kenneth Meyer

Kæreste-drama

Forurettede i sagen var i retten mandag formiddag for at give sin forklaring af episoden. Hun fortalte, at Tobias Friberg havde sovet sammen med en anden pige, mens de var kærester.

Tobias Friberg ankom 20. oktober 2022 til hendes lejlighed for at tale om tingene, og det var her de voldelige scener angiveligt fandt sted. Ifølge den forurrettede tog Tobias Friberg kvælertag på hende og slog hende et par gange i hovedet, så hun faldt.

Forurettede fortalte også, at hun blev truet med kniv.

- Han (Tobias Friberg, red.) gik hen mod udgangen og tog en køkkenkniv og holdt den for min hals. Han vendte den, så bagsiden vendte mod min hals. Bagefter gik han hen og hængte den på plads, fortalte hun i retten.

- Folk vil ramme mig

Anklagemyndigheden viste under retsmødet flere billeder fra politiattesten, hvor fotos af lejligheden og forurettede blev vist.

Her kunne der ses flere skader i lejligheden, hvor den voldsomme episode angiveligt fandt sted.

Tobias Friberg kunne ikke se disse skader og havde en anden forklaring på det hele.

- Folk prøver at ramme mig. Det er story of my life, sagde han i retten.

I selvsamme rapport blev der også vist billeder af forurettede, hvor ordensmagten mener, at der er tale om mærker fra slag.

Det mente realitydeltageren dog ikke.

- Jeg kan ikke se, at der er sket noget. Med alt respekt, sagde han.