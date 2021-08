Dømt i byretten: Overfusede betjente og DSB-ansatte

Per Brændgaard, der er kendt som 'krammeterapeuten', er blevet idømt dagbøder for sammenlagt 8500 kroner, fordi han kaldte betjente og DSB-ansatte for 'fascister'

Per Brændgaard blev mandag dømt ved byretten, fordi han kaldte to DSB-ansatte og to betjente for 'fascister'.

Dommen lyder på ti dagbøder af 850 kroner, og så skal han også betale sagens omkostninger.

Det skriver Se&Hør, som har indsigt i anklageskriftet.

Til Ekstra Bladet forklarer den kendte krammeterapeut, at han havde taget et skilt om maven, hvorpå der stod 'mundbind er fascisme', og da de ansatte hos DSB ikke ville lade ham komme med toget på grund af hans manglende mundbind og skiltet, kaldte han dem for fascister.

- De forhindrede mig rent fysisk i at træde ind i toget, og de truede med at standse toget, så jeg skulle betale erstatning for forsinkelse. Det var der, jeg bare gik, og så kom politiet, som de havde tilkaldt.

- Politiet valgte så overhovedet ikke at høre på, hvorfor jeg var i gang med at kalde de her DSB-folk for fascister, men de valgte udelukkende at stole blindt på, at disse to DSB-autoriteter havde bortvist mig på et lovligt grundlag, i stedet for at tage min fascist-ytring for pålydende, siger han.

Uretfærdig dom

Bøderne er på så lavt et beløb, at det ikke er muligt for Per Brændgaard at anke dommen til landsretten. Derfor har krammeterapeuten valgt ikke at gå videre med sagen og i stedet betale bøderne.

Men han mener alligevel, at dommen er uretfærdig - selvom han ikke vil anke den.

- Jeg synes, dommen klokkeklart illustrerer problemet i det danske retssystem. At man i byretten dømmer uretfærdigt og politisk i sager, der enten er politisk betændte i forhold til en folkestemning, eller hvor det handler om, at en borger har kritiseret den udøvende magt, siger han.

Samtidig mener Per Brændgaard, at han var i sin gode ret til at være sur, da han på grund af situationen blev forsinket til et møde.

- Det var simpelthen en fuldstændig grotesk, absurd situation, hvor jeg løfter stemmen, fordi jeg blev overfaldet og krænket på mine basale frihedsrettigheder. Så er vrede en rimelig følelse, siger han.