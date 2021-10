Dømt i retten: Skal betale stor bøde

Forbrugerombudsmanden har i den seneste tid haft stigende fokus på influencere og brugen af skjult reklame på diverse sociale medier.

Flere influencere er blevet politianmeldt, og nu klappede fælden også hos 'Forsidefruer'-deltageren Jackie Navarro.

Fredag i sidste uge var hun på plads i Retten i Helsingør, hvor hun var tiltalt for at have overtrådt markedsføringsloven hele syv gange i perioden 2017 til 2018.

Det kunne Se og Hør fortælle, og Ekstra Bladet kan nu løfte sløret for, hvad sagen endte med.

Selvom Jackie Navarro nægtede sig skyldig, fandt retten det nemlig bevist, at hun havde brudt markedsføringslovens § 6 stk. 4, der handler om, at reklamer altid skal være udformet, så det er tydeligt for modtagerne, at der er tale om reklame. Reklamerne omhandlede blandt andet tøj og botox.

Navarro straffes med en bøde på 10.000 kroner.

Det oplyser Retten i Helsingør til Ekstra Bladet.

Jackie Navarro er blandt andet kendt fra 'Forsidefruer' på TV 3. Foto: Jonas Olufson

Tidligere har også Tina Lund været i problemer med Forbrugerombudsmanden. Seerne i den seneste sæson af TV3-programmet 'Forsidefruer' kunne se, hvordan hun fik et chok, da hun fik en påtale for ikke at have fulgt reglerne for reklame på sociale medier.

Men så let slap Jackie Navarro altså ikke.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Jackie Navarro, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Inden sagens begyndelse har Jackie Navarro dog fortalt til Se og Hør, at hun ikke forstod, at der var en sag imod hende.

- Jeg er ret overrasket over, at sagen verserer mod mig, og jeg synes selvfølgelig ikke, at det er rart med tiltalen. Særligt når man tænker på, at det er noget som ligger helt tilbage i 2017 og 2018, skrev influenceren i en mail til mediet.