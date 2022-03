Dømt: Kan miste kørekortet

Onsdag i sidste uge stod sangeren Teitur Lassen skoleret ved Retten i Færøerne.

Her var Teitur, der selv kommer fra Færøerne, tiltalt for at overtræde færdselslovens paragraf 23, stk. 1 og paragraf 32, stk. 2.

Færdelsovertrædelsen skete 6. november 2020, hvor Teitur Lassen ifølge tiltalen klokken 15 i Tórshavn, Færøerne, påkørte en personbil ad Landavegur i vestlig retning, da han skulle foretage udkørsel på Fríðriks Petersensgøta.

I den forbindelse overholdt Teitur Lassen ifølge tiltalen ikke sin ubetingede vigepligt, og som konsekvens skete der et sammenstød med en anden personbil, da Teitur Lassen kørte ud foran den. Sammenstødet medførte materiel skade.

Anklagemyndigheden havde i forbindelse med sagen nedlagt påstand om betinget frakendelse af førerretten.

Teitur Lassen blev i 2021 udnævnt til Ridder af Dannebrog. Foto: Linda Johansen

Under retsmødet blev Teitur Lassen idømt en bøde på 2000 kroner, mens han blev frakendt retten til at føre motordrevne køretøjer, der kræver kørekort - bortset fra lille knallert.

Det fremgår af retsdokumenter, som Ekstra Bladet har indsigt i.

Af dem fremgår det dog, at Teitur Lassen kan beholde førerretten, hvis han ikke igen indenfor tre år fra den endelige dom fører et motordrevet køretøj på en måde, så førerretten skal frakendes ham. Dermed er der tale om en betinget frakendelse af førerretten.

Derudover blev Teitur Lassen pålagt at betale sagens omkostninger.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Teitur Lassen, der bekræfter, at han har modtaget dommen. Han fortæller, at dommen er 'fair nok', og at han agter at betale bøden og gå op til en ny køreprøve, som reglerne foreskriver, når man får en betinget frakendelse af kørekortet.

Kendt fra 'Toppen af poppen'

45-årige Teitur Lassen, der går under kunstnernavnet Teitur, medvirkede i 2019 i 'Toppen af poppen' på TV 2.

Han slog igennem i 2003, da han skrev kontrakt med det amerikanske pladeselskab Universal Records, som udgav hans debutplade 'Poetry & Aeroplanes'. Fra det album er Teitur blandt andet kendt for sange som 'One and Only', 'Josephine' og 'Sleeping With The Lights On'.

I 2006 brød Teitur Lassen med Universal Records. Kort tid efter udgav han sit andet album 'Stay Under The Stars'.

Siden har han udgivet flere albums - både på engelsk og færøsk.

Teitur Lassen har derudover blandt andet skrevet musik til Netherland Wind Ensemble, DR's Symfoniorkester og DR's Pigekor.

Derudover har han også skrevet musik til dokumentaren 'Who We There', mens hans sange også medvirker i Hollywood-filmene 'Aquamarine' og 'My Super Ex-Girlfriend'.

I 2021 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog. Det danske kongehus kan fratage ordenen igen, såfremt man begår kriminalitet. Men ifølge Ekstra Bladet kommer det ikke til at ske i Teitur Lassens tilfælde, da der skal være tale om grovere kriminalitet, før kongehuset overvejer at fratage ordenen som Ridder af Dannebrog.