Dømt: Mister kørekortet

Det næste halve år må sanger og sangskriver Tim Christensen tage cyklen eller toget, når han vil fra a til b.

Den 47-årige Dizzy Mizz Lizzy-stjerne har nemlig netop fået frakendt retten til at køre i bil i et halvt år ved Retten ved Frederiksberg, efter han har haft foden lidt for solidt placeret på speederen.

Det skriver Se og Hør. Ekstra Bladet har ligeledes fået bekræftet dommen.

Tim Christensen stod ifølge Se og Hør tiltalt for at have brugt håndholdt mobiltelefon, mens han 21. juni 2020 om eftermiddagen kørte ad Gammel Kongevej på Frederiksberg i sin Renault Talisman.

Samtidig var Christensen også tiltalt for 1. august 2020 om aftenen at have kørt med mindst 66 kilometer i timen i bymæssig bebyggelse.

Tim Christensen har både kørt for stærkt og talt i telefon under kørslen. Foto: Jonas Olufson

Erkendte

I retten erkendte Christensen begge forhold.

- Det kan jeg ikke løbe fra, sagde han ifølge Se og Hør, da anklageren spurgte, om han erkendte forholdene.

Ud over frakendelsen af kørekortet er hitmageren også blevet idømt en bøde på 4000 kroner, mens han ligeledes skal betale sagens omkostninger.

Den 47-årige sanger modtog dommen på stedet og afleverede derfor kørekortet med det samme.

Dizzy Mizz Lizzy er for tiden på landevejen med sangene fra sidste år album, 'Alter Echo', og rockbandets frontmand giver desuden flere solokoncerter sommeren over.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Tim Christensen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.