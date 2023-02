Døren på klem: Gør han det igen?

Lørdag går det løs.

Otte danske artister skal kæmpe om at komme til Liverpool og repræsentere Danmark ved Eurovision. Og denne dyst er der flere kendte mennesker, som skal følge.

Ekstra Bladet var søndag morgen taget til røb løber på premieren til 'Folk og røvere i Kardemomme By' i Palads i København for blandt andet at tale med de kendte om deres syn på Melodi Grand Prix.

- Jeg hepper. Jeg elsker Melodi Grand Prix. Jeg har jo selv lavet det, det var monster sjovt. Jeg synes bare, at de (deltagerne, red.) skal give den gas og freakin' nyde det, fordi det er jo en kæmpe fest, fortæller 'Bagedyst'-darlingen Jasmin Gabay.

- Hvad er det fedeste ved Melodi Grand Prix?

- Det fedeste er at få lov til at lave det. Det er jo at stå på scenen, når man har øvet sin dans, øvet sin sang, og at der sidder så mange mennesker, der kigger med. Det er jo en kæmpe folkefest.

Jasmin Gabay kalder Melodi Grand Prix for en kæmpe folkefest. Foto: Linda Johansen

- Det ulmer indeni

Popsanger og sangskriver Bryan Rice har også tidligere deltaget ved Melodi Grand Prix. Og han synes, at sangkonkurrencen er 'mega fed'.

- Jeg synes alt i alt, at det er en stor fejring af sangskriverkunsten. Og så det at kunne stå på en scene og fremføre en sang på en overtalende måde. Jeg glæder mig helt vildt til at se det.

- Nu har du jo været med nogle gange før. Kunne du finde på at stille op igen?

- Det første år sagde jeg, at det nok ikke kommer til at ske igen. Nu har jeg det sådan, at jeg vil aldrig sige aldrig. Jeg kan godt mærke, at det ulmer inden i.

Danser Thomas Evers Poulsen fortæller også, at han elsker Melodi Grand Prix og følger det tæt. Han udelukker ikke, at han på et tidspunkt kunne stille op til konkurrencen - det vil dog kræve lidt træning, siger han med et smil på læben.

- Jeg kunne godt være med, min sangevne er måske ikke helt dertil. Men jeg har elsket Grand Prix, siden jeg var helt lille. Så det ville jeg aldrig sige nej til.

Brian Rice udelukker ikke, at han stiller op til Melodi Grand Prix igen. Foto: Linda Johansen

Synger i badet

Amalie Szigethy synes også godt om Melodi Grand Prix og ser med, når hun har tid. Den tidligere 'Paradise Hotel'-stjerne har også lavet musik og udelukker ikke en deltagelse ved konkurrecen.

- Ikke lige nu. Men hvis jeg får et tilbud, kan det da godt overvejes. Men det er ikke noget, jeg stræber efter.

- Hvor meget synger du egentlig i dag?

- Hver dag foran spejlet, når jeg er i bad. Vi elsker musik, og vi dyrker det meget. Vi hører musik hele tiden, i bilen, derhjemme - hele tiden musik.

Dansk Melodi Grand Prix 2023 sendes live på DR1 og DRTV klokken 20.00 med DR's Tina Müller og komikeren Heino Hansen som værter. Du kan naturligvis også følge showet her på Ekstra Bladet, hvor vi dækker slagets gang hele aftenen.

Dansk Melodi Grand Prix kan sagtens ringe til Amalie Szigethy. Foto: Linda Johansen

