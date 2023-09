Doktor Dans er død

Erik Aschengreen var forfatter, universitetslektor og anmelder. Han skrev en doktorgrad om dans og blev derfor ofte kærligt og respektfuldt omtalt som Doktor Dans.

Han døde lørdag og blev 88 år gammel. Det fremgår af Berlingske, der i deres nekrolog blandt andet skriver:

'Erik Aschengreens vid var lynsnart, skarpt, drilsk, præcist, men aldrig forulempende. Han var i det hele taget en herre med et skønt dansk, der klingede af verden, før den gik af lave. En klassisk, farverig og altid underholdende københavnerherre, som de stort set ikke findes mere, og som hilste på sine omgivelser med naturlig venlighed og et blink i øjet. En kritiker er ikke nødvendigvis populær. Man kan gøre sig forhåbninger om at blive nogenlunde respekteret. Men Erik Aschengreen var mere end det, selv ind i balletfolkets kredse. Han var elsket.'

Annonce:

Erik Aschengreen var anmelder for Berlingske og Weekendavisen i mange år og udgav også flere bøger, hvor dansen var i centrum.

'Mester' om balletmesteren Harald Lander var en af bøger, som Erik Aschengreen stod bag.

Han var også en del af Kanonudvalget for scenekunst, da der i 2006 skulle udpeges vigtige værker i dansk kultur. Med i samme udvalg var også teaterchef Flemming Enevold, chefdramaturg Karen-Maria Bille, dramatiker Jokum Rohde og skuespiller Sonja Richter.

Erik Aschengreen boede i den centrale København. Han blev 88 år. Foto: Kåre Viemose

DR skrev for 20 år siden i et portræt om Erik Aschengreen:

'Der er al mulig grund til at kalde Erik Aschengreen for Doktor dans. For det første er han dr.phil med disputatsen ”Jean Cocktau and the Dance”. Derudover har han undervist på Københavns Universitet og Den Kgl. Ballets læseskole. Derudover har han bl.a.skrevet en række bøger, hvoraf flere er udgivet internationalt. Han har holdt forelæsninger og kurser i bl.a. USA, Canada, Wien, Berlin og Paris, og været medarbejder ved Dance Chronicle, New York; Les Saisons de la Danse, Paris; Balleto, Italien.'