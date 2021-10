Dommen er faldet: Staten snupper Bendtners Porsche

Retten har talt.

Nicklas Bendtner er torsdag af Københavns Byret blevet dømt og får konfiskeret sin Porsche, der har en værdi af omtrent to millioner kroner.

Det oplyser Københavns Byret til Ekstra Bladet.

Ifølge dommen skal Nicklas Bendtner desuden betale en bøde på 40.000 kroner. Kan han ikke det, straffes han med fængsel i 20 dage.

Derudover skal Nicklas Bendtner betale sagens omkostninger.

Tiltalen mod 33-årige Bendtner lød på syv brud på færdselsloven, hvoraf fem af forholdene handler om, at han ifølge anklageren ikke havde gyldig førerret, da han flere gange i løbet af 2020 og 2021 blev stoppet af politiet.

De to sidste forhold omhandler overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nicklas Bendtners advokat, Anja Mouridsen, der dog ikke ønsker at kommentere udfaldet af sagen på nuværende tidspunkt. Det vides derfor heller ikke, om den tidligere fodboldspiller har valgt at anke dommen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Få et overblik over tiltalen mod Nicklas Bendtner.

'Havde ikke en chance'

For en uge siden afgav den tidligere fodboldspiller selv forklaring i Københavns Byret.

Her erkendte han de to forhold i tiltalen om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne. Han ville dog ikke vedkende sig at have kørt uden gyldig førerret.

- Det har været min overbevisning, at det var et fuldt gyldigt kørekort. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det anderledes, lød det fra Bendtner.

Nicklas Bendtners seneste kontrakt var med Superliga-klubben FCK. Det ophold blev dog ingen succes. Foto: Anthon Unger

Den forklaring blev gentaget flere gange undervejs i det to timer lange retsmøde, og Bendtners forsvarer, Anja Mouridsen, bakkede sin klient op.

- Det fremgår ikke tilstrækkeligt af dansk ret, hvis der er regler, der gør, at Nicklas' kørekort ikke er gyldigt. Der er tale om meget komplicerede regler, lød det fra hende i retten.

- Nicklas har ikke haft en chance for at forstå reglerne, sagde hun videre.