Dorph-advokat: Dropper sagsanlæg

Jes Dorph-Petersen og hans advokat, Mette Grith Stage, har ikke planer om at lægge sag an mod TV2 trods deres massive kritik af advokatundersøgelsen

Efter det tirsdag kom frem, at Jes Dorph-Petersen er blevet fyret på baggrund af en ekstern advokatundersøgelse på TV2 af sexisme og sexchikane, er både han og hans advokat, Mette Grith Stage, gået i kødet på undersøgelsen og processen bag.

Jes Dorph-Petersen kalder over for Politiken undersøgelsen for 'unfair' og 'ensidig', og derfor har han haft behov for at gå til genmæle.

- Jeg har også et behov for at sige, at MeToo-debatten, som jeg synes er vigtig, i det her tilfælde har fået en ekstrem konsekvens, hvor man er holdt op med at se på sagen og med stor uforsonlighed har valgt at gå efter personen, siger han til mediet.

Alligevel ønsker han ikke at lægge sag an mod hverken TV2 eller Nordisk Film TV, som har fyret ham, fortæller hans advokat, Mette Grith Stage, til Ekstra Bladet.

Hun er blevet hyret til at repræsentere Jes Dorph-Petersen i sagen i offentligheden.

- Nordisk Film er der intet at klandre - de producerer for TV2, og når TV2 ikke finder Jes værdig til at være vært på TV2s programmer, så kan Nordisk film jo ikke gøre noget. Når det er sagt, så har vi ingen planer om sagsanlæg for det er jo TV2s frie valg, hvem man ønsker som vært, siger hun og tilføjer:

- Men det, Jes og jeg finder helt urimeligt, er TV2s begrundelse for, at TV2 ikke længere kan bruge Jes - altså at han for henholdsvis 18 og 20 år siden skulle have udvist en adfærd, som kan karakteriseres som sexchikane, over for de to indberettere. Vi er ikke enige i den konklusion, og sådanne beskyldninger er jo fuldstændigt ødelæggende for Jes' gode navn og rygte i branchen.

TV2 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men i en mail skriver TV2s indholdsdirektør Lotte Lindegaard følgende om sagen: 'Vi kan ikke udtale os i detaljer om Jes Dorph-sagen, fordi der – bl.a. som følge af GDPR – er et hensyn til de kvinder, der i fortrolighed har delt deres historier med advokatfirmaet og TV 2. #MeToo handler om, at der er ofre, og der er ingen vindere i disse sager. Det gør ondt, når der er fokus på #MeToo – både på dem, det er gået ud over, og på dem, der bliver anklaget for krænkelser'. 'For at få tilrettelagt en fuldstændig professionel proces hyrede TV 2 et advokatfirma til at behandle alle henvendelser, fra nuværende og tidligere medarbejdere i TV 2. I det omfang henvendelsen er blevet anset for at vedrøre en mulig krænkende handling, har Norrbom Vinding bistået TV 2 med den videre håndtering af denne'. 'Vores fokus på TV 2 er at skabe en tryg arbejdsplads uden krænkelser. Derfor accepterer vi heller ikke krænkelser, og krænkelser af alvorlig karakter er uforenelige med at bestride en position, hvor man er et billede på TV 2s værdier. I den situation er vores opgave at trække en streg og drage en konsekvens uanset, hvornår de er foregået'.

Chokeret

De to sager, som ifølge anklagerne er fundet sted i 2001 og 2003, handler begge om unge, kvindelige praktikanter, som Jes Dorph-Petersen skulle have tiltvunget eller forsøgt at tiltvinge sig sex med.

Det benægter Jes Dorph-Petersen, og ifølge Mette Grith Stage har anklagerne og undersøgelsens resultat enorme konsekvenser for Jes Dorph-Petersen.

Jes Dorph-Petersen benægter anklagerne mod ham. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Undersøgelsen har jo haft den konsekvens, at Jes har mistet et job, som han har udført til UG for en tv-station, han har været med til at bygge op, og hvor han med dygtighed og stolthed har udført sit arbejde gennem mange år. Så det siger sig selv, at Jes er meget chokeret over og påvirket af denne sag, siger hun.

Mediejurist Vibeke Borberg mener ikke, at sagen kan få nogen strafferetlige konsekvenser for Jes Dorph-Petersen. - En straffesag er jo en sag, som handler om straffelovsovertrædelser, og som foregår i straffeprocessens rammer. Forældelsesfrister er til hinder for, at gamle sager kan få strafferetlige konsekvenser, og nogle af de MeToo-sager, der er kommet frem, hører efter deres karakter ikke hjemme under straffeloven – men kan i stedet føre til godtgørelse efter civilretlige regler og få ansættelsesretlige konsekvenser. Efter det oplyste er episoderne i Jes Dorphs sag forældede, men har altså fået et arbejdsretligt efterspil, siger hun og fortsætter: - Sagen om Jes Dorph er resultat af en ansættelsesretlig behandling og beslutning, og juridisk skal den ses i ansættelsesrettens lys. Ansættelsesretlige reaktioner og sanktioner skal hvile på et sagligt grundlag og leve op til visse kriterier til både proces og beslutning, lyder det videre. Ifølge Vibeke Borberg har TV2 handlet præcis, som de havde lovet i forbindelse med undersøgelsen. - De medier, der har meldt ud, at de ville lave interne undersøgelser, har gjort det, de skulle og har lovet. De har gennemført undersøgelser og har fremlagt nogle resultater. Derefter ser de på, hvilke konsekvenser undersøgelserne skal have, og det er de afskedigelser, vi ser nu, et resultat af. - TV2 har valgt, at de ikke vil havde Jes Dorph-Petersen på skærmen, og det kan de vælge, fordi det er det her arbejdsretslige, der spiller ind, siger hun videre. Og Jes Dorph-Petersen har ifølge Vibeke Borberg også handlet, som han kunne i kølvandet på undersøgelsen. - Jes Dorph kan så gøre det, at han skal sikre sig, at han i denne her undersøgelse er blevet behandlet ordentligt, og at det er gået fair til, og det kan være derfor, han har hyret en advokat for eksempel.

Hun og Jes Dorph-Petersen håber, at hans fremtræden i medierne kan skabe forståelse i offentligheden for hans exit.

- Frem for at gå i flyverskjul og lade rygterne florere frit, har Jes ønsket tage til genmæle i offentligheden, og vi håber selvfølgelig at konsekvensen bliver, at offentligheden får en forståelse for baggrunden for hans exit fra TV2, siger hun og tilføjer:

- Det var ikke lige sådan, han havde regnet med at skulle sige farvel til TV2. Men jeg er nu sikker på, at der stadig er mange gode tv-år tilbage i Jes, og mon ikke der er nogen derude i mediebranchen, som er lidt mindre MeToo-forskrækkede end TV2.