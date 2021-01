Dorph-advokat: - Metoo er løbet løbsk

Den populære TV2-vært Jes Dorph-Petersen er fyret efter en undersøgelse af sexisme og sexchikane på kanalen.

Ifølge Dorphs advokat, Mette Grith Stage, er den beslutning helt urimelig.

- Det er nogle påståede krænkelser, som angiveligt skulle have fundet for 18 og 20 år siden. At det skulle koste en fyring er fuldstændigt ude af proportioner. Han har ikke trådt ved siden af siden og ikke seriekrænket nogen, siger Stage til Ekstra Bladet.

Generelt er hun meget kritisk over forløbet.

- Om det kan jeg bare sige, at det er et forløb, som efter min opfattelse ikke har ydet min klient megen retssikkerhed og retfærdig. Det har været en proces, hvor TV2 eller deres advokater har foretaget afhøringer af 'de krænkede', uden at jeg har haft mulighed for at foretage en kontra-afhøring.

- Man har afhørt nogle vidner, der ikke har kunne bekræfte, at min klient skulle have krænket nogen. Alligevel har man tilsidesat hans forklaring og lagt 'de krænkedes' forklaring til grund.

- Metoo er løbet løbsk

Advokaten er mildest talt ikke imponeret over processen.

- Vi har ikke haft fuld adgang til aktindsigt, og en række omstændigheder omkring denne proces har været helt urimelig.

- Metoo er løbet løbsk - i hvert fald i dette tilfælde. Man vurderer fortidens synder i nutiden Metoo-briller. Det giver ingen mening.

- Men det er jo nogle alvorlige krænkelser, der er tale om. Den ene forklarer, at Jes Dorph skulle have tiltvunget sig sex med hende?

- Det er jo det, hun siger - som min klient blankt afviser. Der er vidner, der siger, det ikke er sket. Det er heller ikke lagt til grund hos TV2 og deres advokat - det er ret vigtigt. Det er i stedet lagt til grund, at det der foregået en eller anden form for seksuel chikane, uden at den er nærmere defineret, forklarer Stage.

- Hvad så du gerne at der sker nu?

- Jeg så gerne, at der var nogle i denne Metoo-debat, der sagde, at nok må være nok. Vi må passe på, hvor vi bevæger os hen. Der er personer, der er blevet ofret, hvor det efter min opfattelse ikke har været rimeligt. Vi må ikke blive et Metoo-forskrækket samfund.