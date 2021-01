Dorph blander sig: - Det er rædselsfuldt, TV2

Jacob Kwon afviser kritik

Jacob Kwon, der er nyhedschef på TV2, kan ikke genkende Jes Dorph-Petersens kritik af, at der skulle være blevet lækket informationer til pressen.

- Jeg ville være meget interesseret i at se den dokumentation. For hvis det er rigtigt, vil jeg da meget gerne se nærmere på det. Det var Jes selv, der valgte at stå frem i Politiken. Så jeg er meget tvivlende over for, at oplysningerne skulle være kommet frem ved at blive lækket - både fra dokumentaren og undersøgelsen, siger han og fortsætter:

- Jeg har ikke kendskab til, at der skulle være lækket oplysninger fra research-processen, og jeg kan heller ikke se, hvad motivet skulle være. For normalt vil dokumentarfolk beskytte deres kilder med livet, og det her arbejder har været omgivet af stor hemmelighed, siger Kwon, der dog understreger, at Jes Dorph-Petersens kritik er inde på noget essentielt:

- Jes antyder, at der kan være andre motiver til at lække oplysninger end de journalistiske, og det understreger det problematiske i at undersøge sig selv. For allerede inden vi er udkommet med noget som helst, får vi skudt i skoene, at vi har andre motiver.

- Jes retter jo også en kritik af jeres forklaring om, hvorfor I har droppet dokumentaren. At det er volapyk, at I først siger, at I gerne vil undersøge jer selv også, og så lukker i den ned med henvisning til, at det har vist sig, at I undersøger jer selv. Hvad tænker du om det?

- Det her projekt handlede om noget helt andet til at starte med. Det handlede om sexisme og MeToo på danske arbejdspladser, og det har senere vist sig, at det også ville handle om os, siger han og bekræfter ligeledes, at flere medarbejdere har fundet projektet problematisk fra start.

- Fortryder I, at I overhovedet startede det her projekt?

- Som sagt startede projektet jo et helt andet sted, end hvor det er endt. Men det skulle aldrig være sat i gang i bagklogskabens lys, og det skulle også være stoppet langt tidligere.

- Men når det så er sagt, er der ikke noget usædvanligt over denne her proces, udover at vi ender med at undersøge os selv. Det er tit, at dokumentarer i sidste ende ikke ender med at blive til noget, siger Kwon, der flere gange har understreget, at han ikke mener, de har droppet dokumentaren for at skjule sager på TV2.