Dorph bliver chef i eget hus

Det sendte chokbølger igennem mediedanmark, da Ekstra Bladet tilbage i januar kunne afsløre, at den garvede TV 2-vært Jes Dorph-Petersen var blevet pillet af skærmen på TV 2's-programmer efter anklager om seksuelle krænkelser.

Siden da har Jes Dorph-Petersen stort set ikke været i arbejdstøjet, men det laver han om på nu.

Han er nemlig blevet selvstændig og har oprettet virksomheden Tankegods, hvor han blandt andet har planer om at gøre sig som ordstyrer, foredragsholder og arbejde med presserådgivning.

- Det er ikke sådan, at jeg har købt et stort lokale på en fornem adresse eller lignende, men jeg har oprettet det, fordi jeg har besluttet, at resten af min aktive tid, der kommer jeg ikke til at blive fastansat, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og det er jo det gode ved alt det her skidt, jeg har været igennem. At jeg er blevet kastet ud i at udleve min drøm om at klare mig selv - og så i en alder af 62 år.

Jes Dorph-Petersen har startet sin egen virksomhed, efter han har holdt en længere pause fra arbejdslivet. Foto: Emil Agerskov

Ifølge Dorph-Petersen er det at blive selvstændig en drøm, han har haft længe.

- Jeg har i min karriere været ansat fem forskellige steder, og jeg har altid tænkt, at jeg skulle blive selvstændig på et tidspunkt. Jeg har været glad for alle de steder, jeg har været, men det er alligevel altid blevet ved tanken, men nu var et fint tidspunkt.

- Handler det her i virkeligheden om, at telefonerne er stoppet med at ringe?

- Jeg kan sige så meget, at lige nu er ordrebogen tom, men på samme tid også lidt fuld. Fuld, fordi jeg har et projekt i efteråret, som bliver noget, der kommer til at tage en del tid, men som jeg ikke kan sige noget om endnu.

Dyrt økonomisk Dorph lægger ikke skjul på, at MeToo-sagerne har haft indvirkning på hans økonomi. - Jeg klarer mig, og der er mad på bordet, men det er klart, at jeg ikke sidder så solidt i det, som jeg har gjort før, og jeg skal nok undlade de store investeringer, siger han og fortsætter: - Jeg kommer heller ikke til at gå ud og investere i et stort sommerhus i Hornbæk, og på den måde er jeg nødt til at tænke mere over penge, end jeg har gjort før, men det er slet ikke alvorligt på nogen måde. Men jeg passer mere på, fordi jeg nu står i en situation, hvor jeg ved, at jeg ikke automatisk får en god løn, og derfor skal jeg også være mere opmærksom end tidligere. - Så det her er ikke et udtryk for, at du er i panik? - Hvis jeg sidder i foråret 2022 og ikke har noget at lave, så begynder jeg måske at gå i panik. Men jeg vælger at se positivt på det og tænke, at man ikke bliver dummere af modgang, og jeg tager alle de her ting med mig videre. - Tiden er min bedste ven, og jeg håber, at jeg ikke vil blive husket for den her sag til evig tid. Men jeg kan ikke indrette mit liv efter folk, der har valgt at være sure, og har en holdning til, at jeg aldrig må arbejde igen. Nu er det her et nyt liv, og jeg må se, hvad dagen bringer. Jeg tror på ketchupeffekten, og at når der først kommer noget ud, så kommer der meget ud. Vis mere Vis mindre

- Så telefonen er ikke stoppet med at ringe?

- Nej. Det er ikke det, det handler om, og jeg er ikke bange for at stå uden job. Men det er da rigtigt, at jeg ikke har en kæmpe stak med tilbud.

- Men der er flere, der har meldt sig på banen og foreslået projekter, så det er ikke noget, der bekymrer mig, og det her er ikke noget, jeg gør i desperation. Jeg har længe gerne villet være min egen chef, og jeg glæder mig til at redefinere mig selv og for eksempel arbejde med pressehåndtering og andre ting, jeg synes er sjovt.

MeToo-sagerne har tidligere betydet, at Jes Dorph-Petersen blandt andet blev fjernet fra flere tv-programmer, heriblandt 'Krejlerkongen'.