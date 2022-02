Dorph i nyt modangreb

Jes Dorph-Petersen har nu valgt at anmode Datatilsynet om at genoptage deres afgørelse

Jes Dorph-Petersen indgav i februar 2021 en klage til Datatilsynet over, hvordan hans oplysninger var blevet behandlet i en advokatundersøgelse, der havde til formål at afdække sager om krænkende handlinger på TV 2 i årenes løb.

Den sag førte forleden til, at både TV 2 og advokatvirksomheden Norrbom Vinding fik alvorlig kritik af Datatilsynet for flere brud på loven om GDPR.

Da Ekstra Bladet talte med Jes Dorph-Petersen i kølvandet på afgørelsen, var han glad for, at der blev udtrykt kritik af både TV 2 og Norbom Vinding og hele processen i forbindelse med advokatundersøgelsen. Samtidig fortalte han, at han nu ville overveje sit næste træk.

Dorph-Petersen har da nu også valgt at tage sagen videre og anmode om en delvis genoptagelse af Datatilsynets afgørelse.

Det sker med henvisning til følgende beskrivelse i Datatilsynets afgørelse:

'Under hensyn til, at klager fortsat havde tilknytning til TV 2, finder Datatilsynet ikke grundlag for at tilsidesætte TV 2's og Norrbom Vindings vurdering af nødvendigheden af at behandle oplysninger om klagers seksuelle forhold for at kunne fastlægge et retskrav (...)'.

Både Jes Dorph-Petersen og Jens Gaardbo stoppede på TV 2 som konsekvens af advokatundersøgelsen. Foto: Mogens Flindt

Det er forkert

Den formulering mener Jes Dorph-Petersen nemlig er forkert, og det har nu fået ham til at indsende den nye anmodning.

- Jeg har fået medhold i min klage, og der er rettet alvorlig kritik af Norrbom Vindings indsamling af oplysninger, deres tilrettelæggelse af undersøgelsen og af den manglende information, der var i forbindelse med undersøgelsen. Hele substansen i undersøgelsen har fået alvorlig kritik med henvisning til, at der har været brud på GDPR, og det er jeg jo glad for, siger Jes Dorph-Petersen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Alligevel siger Datatilsynet, at den anerkender TV 2's ret til at behandle oplysningerne. Men det sker i vores (Dorph og hans advokat, red.) optik ud fra nogle præmisser, som er urigtige.

- Datatilsynet baserer det blandt andet på, at jeg har en tæt tilknytning til TV 2, og at det derfor var i orden at lave undersøgelsen, men jeg har ikke været ansat der siden 2015. Jeg var ansat på Nordisk Film og havde dermed ingen kontrakt hos TV 2, da undersøgelsen blev lavet, så den tilknytning stiller jeg spørgsmålstegn ved.

Intet grundlag

Jes Dorph-Petersen er derudover uenig i et andet centralt punkt i Datatilsynets vurdering:

- Derudover siger de, at TV 2 og Norrbom Vinding havde ret til at behandle oplysningerne, for at kunne 'fastlægge et eventuelt retskrav'. Men der var ikke noget retskrav. Anmeldelserne mod mig baserer sig på forhold tilbage i 2001 og 2003, som for længst er forældet strafferetsligt. Derudover har ingen af de to anmeldere varslet krav, og TV 2 kan ikke selv komme et retskrav, for der er ikke noget. TV 2 har ikke lidt nogen skade og har heller ikke påstået det.

- Derfor er vores påstand, at man ikke kan lave en advokatundersøgelse på baggrund af, at der var retskrav, når der ikke var. Så i vores optik havde de ikke ret til at lave undersøgelsen, siger han og tilføjer:

- Jeg håber derfor, Datatilsynet med denne anmodning også vil slå fast, at selve retten til at behandle oplysningerne var forkert. At der slet ikke var noget grundlag for at lave en undersøgelse i første omgang.

