Dorph lukker og slukker

Efter bare et par måneder drejer den garvede tv-vært Jes Dorph-Petersen nøglerne om på sin podcast 'Dorph', der blandt andet bliver udgivet på tjenesten RadioPlay i samarbejde med Bauer Media, der blandt andet ejer Radio 100 og Nova FM.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

Ifølge Jes Dorph-Petersen er det hans egen beslutning at trække stikket på podcasten efter de første ti episoder.

- Det er meget vigtigt for mig at understrege, at det er min beslutning, og det er ikke fordi, der er noget drama. Alt er fint, siger han.

Den sidste episode af 'Dorph' er med komikeren Heino Hansen. Foto: Privat

Dorph: Min egen beslutning

- Så det her har intet at gøre med de MeToo-sager, der har været, som omhandler dig?

- Nej. Det er min egen beslutning. Det handler om, at jeg vil prioritere min tid til andre projekter. Det tager lang tid at lave sådan en podcast, når man er alene om det, selv skal line op, lave interviews og alting. Jeg synes, det tager meget af min tid at lave den her podcast, når jeg laver den alene, selvom det er sjovt, siger han og tilføjer:

- Så derfor lukker jeg den ned for nu i aftale med Bauer Media.

Derfor afviser Dorph-Petersen også, at det skulle have noget med den MeToo-dokumentar, der får premiere på discovery+ mandag i næste uge.

Løber ikke rundt

Ifølge Dorph-Petersen spiller økonomien også ind i beslutningen.

- Det at lave podcast er mega sjovt. Jeg har lært en masse, og jeg er kommet tæt på mennesker på en anderledes måde, end jeg er vant til.

- Men samtidig med at det har taget meget tid, har jeg heller ikke rigtig tjent penge på det. Før man kan tjene penge på podcast kræver det store lyttertal, og dem har vi ikke opnået. Der har ikke været imponerende mange lyttere, men det havde jeg også godt vidst hele tiden. Det kan tage år at få så store lyttertal, at det kan løbe rundt økonomisk, så derfor kan jeg ikke skabe en økonomi, hvor jeg også kan betale mine regninger, siger han.

Nye projekter

Nu kigger Dorph-Petersen imod nye projekter, og her er en ny podcast ikke udelukket, fortæller han.

- Jeg vil fortsætte med at lave foredrag, og så er der mange andre nye ting på vej, som jeg ikke kan løfte sløret for lige nu, siger han og forsætter:

- Jeg kan heller ikke afvise, at podcasten genopstår i en mere tilspidset eller vinklet version, eller at jeg laver en helt ny podcast, for jeg synes, at podcastmediet er rigtig sjovt og lærerigt at arbejde med.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Bauer Media for at få deres forklaring på det ophørte samarbejde, men det har i skrivende stund ikke været muligt.