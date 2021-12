Dorph lukker og slukker

Jes Dorph-Petersen har valgt at lukke sin virksomhed Tankegods efter blot et par måneder

Tilbage i maj kunne den tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen med glæde fortælle, at han var blevet selvstændig og havde åbnet sin egen virksomhed under navnet Tankegods.

Herigennem havde han store planer om at erhverve sig som ordstyrer, foredragsholder og pressemedarbejder.

Nu - blot seks måneder efter - har han dog valgt at lukke virksomheden på ubestemt tid.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

I den forbindelse fortæller han, at lukningen handler om, at han er udkørt.

- Jeg har efter nogle hårde måneder besluttet at holde mig i fred og ro og lade være med at arbejde så meget og derved passe på mig selv og på min familie, siger han og fortsætter:

- Jeg er samtidig blevet rådet af min revisor til at lukke firmaet ned i en periode. Jeg kan mærke, at jeg ikke er supermand, og at jeg ikke kan holde til at arbejde så meget i øjeblikket. Det seneste år har været den mest turbulente tid i mit liv, og det må jeg tage konsekvensen af.

Jes Dorph-Petersen blev fyret som vært på TV 2, efter to kvinder stod frem og fortalte om seksuelle krænkelser begået af Dorph-Petersen. Foto: Emil Agerskov

Ifølge Jes Dorph-Petersen lukker han også firmaet ned nu, så han potentielt kan gå på dagpenge, såfremt det skulle blive nødvendigt.

- Revisoren siger også, at jeg kun kan gå på dagpenge, hvis jeg lukker firmaet, fordi der er nogle regler, der gør, at jeg ikke må have et firma, der er oprettet, efter jeg er blevet arbejdsløs, hvis jeg skal på dagpenge. Jeg har intet imod at tage imod dagpenge på et tidspunkt, hvis det skulle blive nødvendigt, så den mulighed vil jeg gerne have.

- Jeg synes i øvrigt ikke, der er noget skamfuldt ved at modtage dagpenge.

- Så det her hænger ikke sammen med, at du ikke får nogen henvendelser om arbejde?

- Nej, der kommer henvendelser, selvom der ikke er kommet så meget, som man kunne ønske sig.

Tjener ikke kassen

- Men hvordan hænger det her sammen med økonomien? Tjener du noget?

- Det er klart, at jeg ikke har tjent så meget, som jeg har gjort før, men jeg har haft råd til det nødvendige, og jeg er slet ikke der, hvor jeg er bange for at skulle gå fra hus og hjem. Jeg må også sige, at jeg ikke er sådan en, der bruger mange penge. Jeg skal bare have til det nødvendige - mad, nye sko og lignende, siger han.

Ifølge Jes Dorph-Petersen regner han da også med at kunne starte med at arbejde igen i det nye år.

- I løbet af 2022 vil jeg håbe, at jeg er frisk igen til at arbejde. Men lige nu skal der være fred og ro omkring mig, for jeg bliver meget hurtigt stresset og træt, men jeg er bare ikke et sted lige nu, hvor jeg skal gå og spille supermand. Jeg skal i stedet fokusere på at gå ture, læse bøger og passe på mine nærmeste og mig selv, og så håber jeg da også, der bliver plads til at holde nogle foredrag, siger han og fortæller, at han sagtens kan forestille sig, at Tankegods bliver åbnet igen.

Min egen beslutning

Det er ikke mere end en måned siden, at Dorph bekræftede over for Ekstra Bladet, at hans podcast med navnet 'Dorph', som han lavede i samarbejde med Bauer Media, lukkede og slukkede efter ganske få måneder.

I den forbindelse understregede han, at det var hans egen beslutning at droppe podcasten, og at det ikke skyldtes hans MeToo-sager.

- Det er min egen beslutning. Det handler om, at jeg vil prioritere min tid til andre projekter. Det tager lang tid at lave sådan en podcast, når man er alene om det, selv skal line op, lave interviews og alting. Jeg synes, det tager meget af min tid at lave den her podcast, når jeg laver den alene, selvom det er sjovt, sagde han i den forbindelse.