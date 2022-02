Dorph raser mod Politiken-journalist

Et mystisk billede dukkede pludselig op onsdag 9. februar.

På billedet ser man en gruppe mænd, der stille og roligt sidder og nyder en frokost - Jeppe Brixvold, Jes Dorph-Petersen, Peter Aalbæk, Frank Jensen og Naser Khader.

Jeppe Brixvold, Jes Dorph-Petersen, Peter Aalbæk, Frank Jensen og Naser Khader. Foto: Twitter

Mænd, som alle har været i gennem hver deres mediestorm på grund af anklager om krænkelser.

Efter at billedet blev lagt på Twitter af Magnus Barsøe, debatredaktør på Politiken, og Ekstra Bladet bragte historien, er Jes Dorph-Petersen kommet med skarp kritik mod Magnus Barsøe. Det har han gjort i et Facebook-opslag, der blev lagt op torsdag aften.

Magnus Barsøe tog allerede billedet ned fra Twitter onsdag aften. Han har dog ikke ønsket at kommentere hvorfor.

'Presse-uetiske bøllemetoder'

Da Ekstra Bladet spørger Jes Dorph-Petersen, hvorfor han beklikker Magnus Barsøes presseskik, svarer Jes Dorph på skrift:

'Magnus Barsøe har en chefstilling på en avis, der ofte og meget gerne i alle sine sektioner præsenterer sig selv som bannerfører for ordentlighed, god moral og anstændighed. Derfor undrer det mig, at han føler trang til selv at anvende den slags presse-uetiske bøllemetoder med et formål, jeg har svært ved at gennemskue. Medmindre Magnus Barsøe bare synes, at det er sjovt at hænge andre mennesker ud for at få en håndfuld likes på de sociale medier. Men selvfølgelig har han en god forklaring. Og som debatredaktør og frontkæmper for det frie ord, er han jo på hjemmebane i denne sag. Så jeg glæder mig til at høre hans forklaring - og om Magnus tager imod mit tilbud (fra Jes Dorph-Petersens Facebook opslag, red)'.

Jes Dorph-Petersen ønsker ikke at svare på, om det er dårlig presseskik fra Ekstra Bladets side at bringe billedet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Magnus Barsøe, redaktionschef for Debat og opinion på Politiken Mads Zacho Teglskov og ansvarshavende chefredaktør på Politiken Christian Jensen.

Ingen er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

På Politikens hjemmeside skriver de om deres egen presseskik:

'Politiken viser respekt for menneskers privatliv. Hvis billederne tages et ’ikke tilgængeligt sted’, skal der som hovedregel være et samtykke fra personerne på billedet, fordi der ofte er tale om private omstændigheder.'

Derfor bragte vi det

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup, forklarer, at Ekstra Bladet valgte at bringe billedet, fordi det allerede var ude i offentligheden, idet Magnus Barsøe offentliggjorde det.

- Når det kommer til, at billedet er blevet taget ulovligt - det vil sige på privatområde og uden samtykke - vil jeg sige, at billedet allerede var ude i det øjeblik, at en markant dansk meningsdanner - til overflod debatredaktør på Politiken - vælger at lægge billedet ud på sin meget besøgte Twitter, lyder det fra Henrik Qvortrup.

- Hvad med offentlighedens interesse i det her billede?

- Billedet var jo ude, da vi bragte det. Det er bare et bemærkelsesværdigt billede.

Chefredaktør på Ekstra Bladet, Henrik Qvortrup, siger, at Ekstra Bladet bragte billedet, da det allerede var offentliggjort. Foto: Henning Hjorth

Anna Thygesen, kommunikationsrådgiver og podcastvært på Ekstra Bladets 'Kvindetribunalet', mener dog, at der er en klar offentlig interesse i billedet.

- Når en gruppe af påståede krænkere mødes på en restaurant, som godt nok er på privat område, men hvor der er andre gæster og personale, synes jeg, at man sagtens kan argumentere for offentlighedens interesse.

- Jeg synes jo selv, at det virker en smule komisk, at Jes Dorph-Petersen bliver krænket over det her, når han nu selv er krænker. Det vil i hvert tilfælde falde mange ofre for sexisme for brystet. En krænker, der selv trækker offerkortet, virker lidt absurd, men der er nok mange andre end Dorph selv, der mener, at det er helt fair.