Seerne fik ikke at vide, at Uffe Buchard var blevet betalt af firma bag høreapparat, da han fortalte om sin dårlige hørelse i 'Aftenshowet'

Forleden gæstede modeekspert Uffe Buchard 'Aftenshowet', og her fortalte han i et otte minutter langt indslag om, at han havde fået dårlig hørelse som konsekvens af for mange byture i ungdommen, og at han derfor brugte høreapparat.

Det førte til overskrifter i flere medier, heriblandt Ekstra Bladet, hvor Uffe Buchard forklarede, at han havde kæmpet med høretab i 15 år.

I 'Aftenshowet' på DR fortalte den 55-årige modeguru blandt andet om sine personlige udfordringer med en forringet hørelse, og hvor meget det var blevet forbedret, efter han havde fået høreapparat.

På intet tidspunkt i interviewet blev det dog nævnt, at Uffe Buchard har modtaget et gratis høreapparat samt penge for at tale om høreapparatet, som er produceret af Signia, der er et brand under høreapparatvirksomheden WS Audiology.

Det skriver Journalisten.

Ifølge mediet henvises der under indslaget i 'Aftenshowet' flere gange til et opslag på Instagram, hvor det tydeligt fremgår, at Uffe Buchard modtager betaling fra høreapparatfirmaet bag Signia.

DR beklager

DR har siden skrevet en beklagelse på deres hjemmeside, hvor de forklarer, at det var en fejl, at seerne ikke blev informeret om samarbejdet.

'I 'Aftenshowet' den 17. maj 2022 interviewes Uffe Buchard om at stå frem på Instagram som hørehæmmet efter 15 år med lidelsen. Interviewet handler særligt om de mange reaktioner, der har været på Uffe Buchards opslag. I programmet oplyses det ikke over for seerne, at Uffe Buchard er i samarbejde med producenten bag hans høreapparat. Dette er en fejl', lyder det i rettelsen, hvor DR ligeledes beklager.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Uffe Buchard, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Til Journalisten afviser Uffe Buchard, at de penge, han har fået fra firmaet, har haft indflydelse på, at han står frem med sin historie. Han fortæller samtidig, at han ikke ser det som hans opgave at deklarere sine samarbejder i sine tv-optrædener.

'Det står klart, at noget rører på sig på et højere niveau, og at jeg her får sat fokus på en helt overset problemstilling omkring stigmatisering og tabuisering af høreskader. Det overrasker mig meget, at problemet åbenbart er så voldsomt, som det er. Det er et meget personligt og følsomt område for mig at tale om, men jeg beslutter, at det er noget, jeg gerne vil bruge min stemme på', siger han i et skriftligt svar og understreger, at han ikke mener, at samarbejdet gør ham utroværdig.