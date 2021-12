DR-chef står frem: Jeg har et problem med alkohol

Onsdag skrev DR i en pressemeddelelse, at en chef på kanalen havde valgt at sige op, efter der var indledt en personalesag imod ham, fordi han har opført sig grænseoverskridende og ikke har levet op til DR's adfærdskodeks.

Nu går DR-chefen selv til bekendelse. Der er tale om Jakob Sloma Damsholt, der indtil i dag var chef på DR med ansvar for blandt andet programmer som P1 'Debatten' og 'Detektor'.

Det sker i et offentligt opslag på Facebook.

'Det nedenstående er for en halv time siden blevet sendt ud til alle medarbejdere i den afdeling, hvor jeg nu ikke længere er chef. Jeg vil gerne dele det med alle her, men har ikke yderligere kommentarer Jeg har i dag valg at sige mit job op som jeres chef. Tidligt i morges blev jeg gjort bekendt med, at DR har indledt en sag om, at jeg har overtrådt DR’s adfærdskodeks,' skriver han i opslaget og fortsætter:

'Det har jeg desværre gjort, og jeg tager det fulde ansvar for, hvad der er sket, og giver hermed jer alle min uforbeholdne undskyldning. Baggrunden er en episode, hvor jeg har været så fuld, at jeg mistede mig selv og min dømmekraft,' skriver han.

Har ikke levet op til det

I opslaget erkender han, at han har opført sig grænseoverskridende, og at det skyldes, at han har et problem med alkohol.

'Jeg har i den situation opført mig grænseoverskridende og hverken levet op til DR’s adfærdskodeks eller mine egne værdier for, hvordan man er menneske og chef. Jeg har i umiddelbar forlængelse af episoden erkendt, at jeg har et problem med alkohol, og er derfor begyndt i behandling, så jeg kan være sikker på, at det ikke sker igen,' skriver han og fortsætter:

'Jeg forstår til fulde, at DR’s ledelse har taget sagen op, og jeg har taget det fulde ansvar og sagt min stilling op i dag. Jeg er meget ked af det, der er sket, og vil gerne gentage min oprigtige undskyldning,' lyder det videre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jakob Sloma Damsholt, der bekræfter, at han er den DR-vært, der bliver omtalt i pressemeddelelsen. Derudover har han ikke yderligere kommentarer, og han ønsker derfor ikke at gå i detaljer med, hvordan han har opført sig krænkende.

Ekstra Bladet har fået tilladelse til at bringe hans opslag.