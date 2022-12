DR-journalist: - Utrolig ked af situationen

Den 19. december kom det frem, at DR's Rusland- og Ukrainekorrespondent, Matilde Kimer, har fået frataget sin presseakkreditering i Ukraine.

Akkrediteringen blev frataget 22 . august, kort efter hun var blevet 'losset ud af Rusland', som hun sagde til Journalisten. Så det er altså mildest talt trænge kår for den Cavling-nominerede journalist.

Og det har påvirket hende meget, når hun eksempelvis er blevet anklaget for at føre russisk propaganda i sin dækning af krigen i Ukraine.

'Jeg har været utrolig ked af situationen og har skulle trække vejret dybt, når jeg har set de anklager som nogle folk, der ikke kender mig og aldrig har set mine indslag havde travlt med at skyde efter mig. Heldigvis har der været mange flere støtteerklæringer og tilmed undskyldninger fra nogle af dem, der skød først og spurgte bagefter. Og jeg forstår godt de stærke følelser,' skriver hun i et svar til Ekstra Bladet.

Siden mandag, hvor nyheden kom ud, har hun talt sin sag i en lang række medier, også de ukrainske. Og det er der oven i hatten kommet en lungebetændelse ud af over juledagene.

'Der har været rigtig mange interviews. Men jeg har prioriteret at svare især de ukrainske medier, der gerne har villet tale om sagen. Det har kostet nogle timer, og juleaftensdag begyndte jeg at blive sløj. Nu bakser jeg så med den her lungeinfektion, mens min familie forsøger at have lidt normale juledage,' lyder det fra DR-korrespondenten.

Pøser flere anklager på

Den ukrainske ambassadør i Danmark har beskyldt Kimer for at have 'overtrådt reglerne for akkrediteringen' tre gange. Blandt andet ved at rejse til frontlinjen ved Mykolajiv-regionen tidligere på året.

24. december skrev Kimer så et langt opslag på Facebook, hvor hun i detaljer giver sin version af sagen og sit 'faglige livs største stormvejr'.

Her beskriver hun blandt andet, hvordan en repræsentant fra den ukrainske sikkerhedstjeneste på et møde 8. december bad hende om at skrive flere 'gode historier' og bruge foto- og videomateriale, som tjenesten ville levere.

Samtidig forklarer hun situationen fra juli, hvor hun besøgte et checkpoint udenfor den sydlige havneby Mykolajiv uden at have en presseofficer med.

Det var en klar fejl, men den blev rettet op igen, så hun kan ikke forstå, hvorfor dén sag stadig er et problem, skriver hun.

'Jeg forsøger at forsvare måde min journalistiske integritet og min person mod et flerspektret angreb. Det virker ganske enkelt som om, man ikke vil indrømme, at nogle har overreageret. Og i stedet for at løse denne fejl, så pøser man bare flere og flere anklager på', skriver hun blandt andet i Facebook-opslaget og henviser til, at sikkerhedstjenesten også har fremhævet andre sager om ukrainske våbensystemer, som Kimer har dækket.

Mathilde Kimer nægtet adgang i Ukraine

Ekspert: Derfor hævner Putin sig

