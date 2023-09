DR-kærestepar var i krise: Nu taler de om utroskaben

De fleste vil nok huske radio- og podcastvært David Mandel fra især hans første periode på DR.

Her havde manden med den behagelige radiostemme stor succes som den ene af to P3-værter i 'Gandhi' sammen med Christian Fuhlendorff og i 'Sara og David' sammen med Sara Bro. Desuden havde han også sit eget program, 'P3 med David Mandel'.

I dag er han retur på DR, og det var også i DR Byen, at han oprindelig mødte sin kæreste, nu kone, Camille Gudmand Lange, der blandt mange andre sysler som influencer, iværksætter og podcastvært er en dygtig tilrettelægger på DR Ung.

Han var utro

Men det har været noget sværere for Camille at tilrettelægge eget forhold, må man konstatere.

Det har nemlig været nede i en bølgedal gennem årene. Det fortæller DR-parret om i et stort interview med ugemagasinet Femina, hvor alle kort lægges på bordet.

David Mandel har nemlig engang været været Camille utro, og blandt andet helingsprocessen i den forbindelse bruger de i en fælles podcast.

Mere om den senere.

Ægteparret bruger egne kriser til at tale om forhold, børn, ærlighed og skænderier blandt meget andet samlivsrelateret i deres fælles podcast. Foto: Gregers Tycho

Mistede appetitten

For noget var anderledes den dag for nogle år siden, hvor Camille kom hjem og kunne mærke, at David var mærkelig.

Radioværten havde været sammen med en anden kvinde. Og Camille fik beskeden råt for usødet - midt i wok-aftensmaden.

Camilla Gudmand Lange fortæller i interviewet, at hun - selv om hun frøs, mistede appetitten og var rasende i øjeblikket - inderst inde godt vidste, at hun nok godt kunne tilgive det.

På sigt. Hvis det da ellers bevirkede, at forholdet kom et bedre sted hen, for dengang plejede de ikke forholdet godt nok og talte ikke ordentligt med hinanden.

DR-parret har i dag to børn sammen - sønnen Pelle fra 2016 og så den lille pige Gurkemaja født i 2020. Foto: Gregers Tycho

Kæmpe tillidsbrud

Utroskaben bevirkede, at parret flyttede fra hinanden. Stoppede som kærester - kun for senere at finde sammen igen.

Mandel fortæller i interviewet, at utroskaben var et kæmpe tillidsbrud, men at den blev en katalysator for, at der skulle ske et eller andet med deres forhold.

– Nu, hvor vi har været sammen i 15 år, har vi virkelig lært, at man kan blive forelsket igen. Det kan vare et par minutter, timer, men også i flere dage, supplerer Camille i det lange interview, som du kan læse her.

For parret ER fortsat sammen. De arbejdede på forholdet, reparerede det - og blev så siden gift i 2017.

Da Mandel sagde op på DR i 2017 og stoppede i 2018, søgte han bl.a. mod Radio4, inden han tidligere i år vendte hjem til vante rammer i DR Byen, hvor han i dag laver lørdagsradio på P4 med Cecilie Hother i 'Det store talkshow'. Foto: Kim Dang Trong/DR

Parforholdets konflikter og frustrationer deler ægteparret ud af på femte sæson i deres fælles podcast 'Hvad er der nu galt?'.

Den har de tidligere talt om, bl.a. i Jyllands-Posten. Og faktisk er podcasten lidt et symbol på den gnist, de atter fandt:

- Vi kan begge to godt dykke ned på bunden, hvor der er mørkt og uhyggeligt. Men vi har også begge lyst til at komme op i lyset igen. Humoren kommer automatisk og hjælper os, når vi har været helt dernede og snakke om noget, der gør ondt. På den måde slutter vi aldrig på bunden. Man kan godt være helt dernede, hvor man tænker, 'fy for satan, hvordan endte vi her?', og vi sidder begge med tårer i øjnene. Men per automatik søger vi sammen mod overfladen igen.

Hvis du gerne vil redde dit parforhold efter utroskab, så læs med her.