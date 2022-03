DR-kendis ånder lettet op

Det er lykkes Tobias Hamann at hente sin veninde Olga og hendes to døtre, som er flygtet fra Ukraine. Den ukrainske familie er flygtet med håbet om at få asyl i Danmark.

- Turen er gået fint, selvom situationen er forfærdelig trist. Det var ikke rart at være i det østlige Polen, stemningen var selvklart meget trykket, siger Tobias Hamann til Ekstra Bladet.

Tobias Hamann har tidligere givet udtryk for, at det er vigtigt for ham at hjælpe, hvor han kan. Og nu, efter hans lange tur til Polen, kan han med glæde sige, at familien er hentet og på vej mod Danmark.

- Nu er vi på et gasthof i en lille by udenfor Berlin, hvor vi har sovet i nat og fået morgenmad her til morgen. På fortovet her står der 'wir gegen krieg' (vi er imod krig, red.), siger Tobias Hamann.

De sejeste piger

Køreturen er derfor gået godt, og Tobias Hamann fortæller også, at de på vej vestpå gennem Polen blev inviteret til frokost hos fodboldspilleren Jens Martin Gammelby, som spiller i den polske klub Miedź Legnica.

- Han har en hund, som pigerne havde meget sjov med. Det var en god pause for alle, siger Tobias Hamann.

Selvom det er gode nyheder, at familien nu er nået til Tyskland, har turen også været en ubehagelig oplevelse.

- Man kunne høre en konstant summen af fly på himlen i det østlige Polen. Men de her piger har oplevet værre ting - de er de sejeste piger i verden. Og Olga, moren, er meget taknemmelig for al den kærlighed, hun mærker overalt.

Her ses Tobias Hamann sammen med Olga og hendes familie i 2021. Privatfoto

Ikke hele familien er med

Der er dermed kommet lidt mere sikkerhed omkring familiens situation, selvom det ikke er hele familien, som er rejst fra Ukraine. Olgas mand er nemlig ikke taget med til Danmark, men er i Kyiv for at kæmpe sammen med tusinde andre Ukrainske borgere.

- Vi har FaceTimet med pigernes far i Kyiv, som har det godt, og som er klar til at kæmpe for Ukraine - og for at pigerne kan vende hjem igen, siger Tobias Hamann.

Alle har det derfor godt efter omstændighederne, fortæller Tobias Hamann.

- Vi tager en dag ad gangen. Det er planen. Men vi har styr på overnatning og så videre, siger Tobias Hamann.