DR-kendis afslører i video: DET skal vi have

En helt særlig amerikansk tradition har vundet indpas i Danmark, hvor man afslører kønnet på sit kommende barn ved et stort arrangement.

Den dille er tidligere 'Den store bagedyst'-deltager Tilde Munkholm hoppet med på, og i en video på Instagram tager hun sine følgere med på rejsen mod at få kønnet at vide.

I videoen ser man parret stå med en stor ballon, hvorpå der står skrevet 'boy or girl?'. Da parret prikker hul på ballonen, springer det pludselig ud med blå konfetti, som altså afslører, at det bliver en lille dreng, de byder velkommen til verden.

Hendes kæreste, Thomas Gregersen, smider hurtigt armene i vejret, så noget kunne tyde på, at det var lige præcis dét, han drømte om.

I en række stories, som Tilde Munkholm har lagt ud på samme Instagram-profil, viser hun desuden sine følgere en række andre detaljer fra dagen - blandt andet at hun har bagt en kage med et stort spørgsmålstegn ovenpå, mens der står henholdsvis 'girl' og 'boy' på hver side af spørgsmålstegnet.

Hun har desuden delt et billede af, at Frederik Haun var med til festlighederne. Han deltog i 'Den store bagedyst' i samme sæson, som hun selv var med i, og de to har derfor tilsyneladende holdt kontakten.

Hen på aftenen har hun til sidst delt en story, hvori hun siger tak for alle lykønskningerne, og at parret nu skal leve i konfettien, der har spredt sig over det hele.

