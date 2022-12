DR-kendis dømt for svindel: Anker dommen

Den tidligere kendis-dranker og storsvindler Steen Svartzengren, der er kendt fra DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskeybæltet', er blevet idømt to år og seks måneders fængsel for bedrageri og dokumentfalsk. Nu prøver han at undgå en tur i brummen

Som tidligere stordranker og topchef i it-branchen var Steen Svartzengren en af de fremtrædende personer i DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskeybæltet' fra 2018, da han som alkohol-behandler skulle hjælpe kendisser som Oliver Bjerrehuus og Erik Brandt med at tale om alkohol-misbrug.

Han er siden i B.T. blevet afsløret i et hav af sager om vildledte investorer og dokumentfalsk, som han tidligere også har indrømmet over for Ekstra Bladet.

I november fik han så en ubetinget fængselsstraf på to år og seks måneders fængsel ved Retten i Lyngby, efter han selv tilstod bedrag og underslæb for otte millioner kroner.

Men sagen fortsætter, fordi Svartzengren har anket dommen til landsretten i håb om, at dommen kan blive betinget, så han ikke skal i fængsel.

Det skriver B.T.

Annonce:

Drak vodka til morgenmad

Ifølge B.T. forklarede Steen Svartzengren selv i retten, at hans alkoholmisbrug, der altså kørte videre også efter dokumentaren, var medvirkende til, at han valgte at svindle.

Det foregik blandt andet ved, at han selv snuppede de penge, som han havde lovet sine investorer at investere.

Og den har tydeligvis ikke fået for lidt i Steen Svartzengrens liv.

I et stort interview med Ekstra Bladet i 2018 fortalte han blandt andet om, at han som ung millionær levede det hurtige og alkoholtågede liv i overhalingsbanen, med vodka til morgenmad og to hele flasker i døgnet.

Nu er han dømt svindler i byretten og skal altså kæmpe videre i en ankesag for at holde sig ude af fængslet. Svartzengrens advokat, Jakob Lund Poulsen, har ikke yderligere kommentarer, skriver B.T.

Læs mere om sagen herunder:

Steen hjælper rige og berømte alkoholikere: Jeg drak vodka til morgenmad

DR-kendis indrømmer dokumentfalsk: Derfor gjorde jeg det

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Asbjørn Nielsen og Jeppe Bøg Risager lavede flere ting, der var så vilde, at det blev klippet ud af 'Ex on the beach'. Hør hvilke i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.